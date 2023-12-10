MLB／轉戰道奇僅3小時天使就已卸下大谷翔平看板 日球迷不捨發聲
美國職棒日籍二刀流好手大谷翔平下一站確定！大谷今確定以10年7億美元（約220億台幣）的價碼，與洛杉磯道奇達成共識，正式加盟道奇隊，這張合約也讓大谷翔平一舉成為美國職棒大聯盟史上最大約，同時創下北美職業運動最大合約紀錄，消息一傳出震驚全球體壇。
實習記者陳品翔/綜合報導
而根據天使隊隨隊記者Sam Blum的消息，在大谷宣布將轉戰同城球隊道奇後，天使隊的主場安那罕天使球場，隨即在3小時後展開將大谷翔平壁畫卸下來的工作，也讓不少日本球迷紛紛感到不捨。在球隊本賽季為止的主場天使球場正門處，大谷與外野手「鱒魚」Mike Trout一同成為球隊指標性人物，那裡掛著大谷和Trout的巨大招牌。
對於天使球團的拆遷動作，許多日本球迷表示一切都來得太快了。「這真的太快了，有點悲傷」、「哇，天使隊這麼快就這麼做真是太不尊重人了」、「大谷7年來為球隊奉獻了自己的一切，至少他們能把它擱置一天吧」球迷不捨寫到。
而大谷翔平今也在社群上發文，並對於沉思許久才做出決定感到抱歉。「對於所有的球迷們及棒球界的所有人，我深感歉意這麼久才做出最終決定，我決定選擇洛杉磯道奇，作為我下一個效力的球隊。」大谷在社群上表示。