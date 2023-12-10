台股高股息ETF績效大爆發！優股利+高填息　00918規模突破50億

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法人建議民眾，在風險胃納可接受的範圍內，利用適合的投資工具來抗通膨。台股高股息ETF今年受惠於AI產業發展，今年績效表現亮眼，受益人與規模雙雙大增。12月中有4檔高股息ETF即將除息，統計至8日，這4檔高股息ETF今年以來的規模都有倍數的成長，其中又以大華優利高填息30的成長規模最為驚人，規模也已經突破50億大關。
首檔由外資投信發行的高股息ETF大華優利高填息30（00918），在九月納入平準金後，連續兩次的配息率都是同期最高，顯見產品設計納入填息紀錄篩選，無論是績效或是配息率表現均吸睛，進而獲得投資人的喜愛。從過去六月與九月的兩次配息都已填息完成，加上今年以來總報酬突破五成，在同類型產品中名列前茅，也可見一斑。
大華銀投信表示，市面上高股息ETF具分散佈局與配息等特性，過去表現多為穩健低波。對於投資新鮮人想要獲得成就感，或是退休族需要穩健資產來說，除了要配息高，再挑選總報酬穩健成長的標的，至少能達到資產不縮水的效果。
展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸指出，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。