MLB／大谷翔平超級合約實拿不到一半！只剩約105億 加州稅率驚人
美國職棒日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日確定與洛杉磯道奇達成加盟共識，宣布簽下一紙10年總價7億美元（約新台幣220億元）的合約，平均年薪高達7000萬美元，已突破北美運動史上最高薪紀錄，甚至比大聯盟8支球隊的團隊總薪資還來得高。
實習記者陳品翔／綜合報導
大谷翔平的經紀人Nez Balelo透露，大谷翔平這筆合約為10年7億美元，已經是北美體壇最大張的合約，僅次於美國美式足球NFL堪薩斯酋長隊Patrick Mahomes的10年4.5億美元，另有美國媒體報導稱，這份合約沒有附帶跳脫條款，並且大谷本人表示球團可以延遲支付薪水。
依照目前大聯盟各隊的團隊薪資來看，大谷往後平均一年薪資7000萬美元，他一個人的薪水就超過密爾瓦基釀酒人、辛辛那提紅人、奧克蘭運動家、巴爾的摩金鶯、匹茲堡海盜、堪薩斯皇家、邁阿密馬林魚及克里夫蘭守護者等隊的團隊總薪資，價碼相當驚人。
但美國加州稅率繁重，大谷翔平一年7000萬薪資當中，需扣掉眾多賦稅，最終實際可獲得的薪資其實可能將不到一半。如今就有美國媒體推估，7000萬美元最終可能需扣掉2590萬美元的聯邦稅、465萬美元的加州稅、210萬美元的代理費、200萬美元的運動員稅及164萬美元的FICA/醫療保險等費用，等於大谷最終實際能拿到平均年薪約為一年3360萬美元(約新台幣10.5億元)，整份合約則大概為3億3600萬美元（約新台幣105億元）。