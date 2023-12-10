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限5天！7-11「洗衣球25元」破半價　全家「拿鐵、泡麵」買1送1　

▲超商本周會員優惠好康，7-11洗衣球4件99元，比買一送一半價折扣還低；全家則有特濃拿鐵、指定泡麵買一送一。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周會員優惠好康，7-11洗衣球4件99元，比買一送一半價折扣還低；全家則有特濃拿鐵、指定泡麵買一送一。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11自12月8日至12月12日限時五天開跑，本周共發動9款商品促銷，共有2款是買一送一，包括多喝水微鹼性竹炭離子水850ml平均15元，以及國際鈦元素電池6入平均90元。

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另有3款商品「加10元多1件」，85%黑巧克力平均23元、健達樂脆棒平均15元、雙響泡沙茶鍋燒湯麵平均23元。此外，白蘭4X酵素洗衣球原價59元，祭出4件99元優惠，平均每件25元，相當於4.2折，比買一送一半價折扣還低。

▲7-11自12月8日至12月12日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11自12月8日至12月12日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自12月6日至12月10日限時5天，本周DM有16款商品，本周僅1款商品買一送一，妮維雅護手霜平均95元。其他亮點則是袋裝威化餅原價119元，加10元多1件，平均65元，約5.4折逼近半價。

▲全家會員優惠至12月10日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至12月10日。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時12月8日至12月10日，本周多達9樣商品折扣幅度達5折。現煮飲品優惠是大杯特濃拿鐵買1送1，單杯平均33元、冰熱不限。

此外，另有UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、UCC藍山綜合黑咖啡平均23元、百吉蘇打大雪糕平均13元、HERSHEY’S金磚杏仁黑巧克力平均20元、日本葡萄鮮果實軟糖平均30元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、鮮一杯南非國寶茶／綠茶平均50元、葡萄乾平均10元。

▲全家「康康5」自12月8日至12月10日。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」自12月8日至12月10日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，12月6日至12月10日到門市購買指定商品享優惠，數量有限，售完為止。在10款促銷商品中，共2款買一送一，包括自有品牌海洋深層水2公升平均25元、農心辛炒麵平均38元。原價25元的珍珠柑祭出10元銅板價，等於下殺4折。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
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