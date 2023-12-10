限5天！7-11「洗衣球25元」破半價　全家「拿鐵、泡麵」買1送1　

超商本周限定優惠更新！7-11自12月8日至12月12日限時五天開跑，本周共發動9款商品促銷，共有2款是買一送一，包括多喝水微鹼性竹炭離子水850ml平均15元，以及國際鈦元素電池6入平均90元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠自12月6日至12月10日限時5天，本周DM有16款商品，本周僅1款商品買一送一，妮維雅護手霜平均95元。其他亮點則是袋裝威化餅原價119元，加10元多1件，平均65元，約5.4折逼近半價。
全家「康康五」限時12月8日至12月10日，本周多達9樣商品折扣幅度達5折。現煮飲品優惠是大杯特濃拿鐵買1送1，單杯平均33元、冰熱不限。
此外，另有UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、UCC藍山綜合黑咖啡平均23元、百吉蘇打大雪糕平均13元、HERSHEY’S金磚杏仁黑巧克力平均20元、日本葡萄鮮果實軟糖平均30元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、鮮一杯南非國寶茶／綠茶平均50元、葡萄乾平均10元。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，12月6日至12月10日到門市購買指定商品享優惠，數量有限，售完為止。在10款促銷商品中，共2款買一送一，包括自有品牌海洋深層水2公升平均25元、農心辛炒麵平均38元。原價25元的珍珠柑祭出10元銅板價，等於下殺4折。
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