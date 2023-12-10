利用美式賣場作掩護！毒販躲停車場交易 警方破獲55公斤K他命
新北市刑大接獲情資，有不法販毒集團，利用美式大型購物商場人潮眾多做為掩護，於停車場內進行大量毒品交易，警方經多日監控，見時機成熟，持搜索票查獲第三級毒品愷他命55公斤，案件移送台北地檢署偵辦，今年10月間，北檢偵查終結，依運輸第三級毒品罪嫌提起公訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，27歲綽號「小陳」的毒品藥頭，涉嫌利用美式賣場內人潮眾多、車輛進出頻繁之特性，佯裝一般購物民眾身分，運輸毒品混入賣場停車場中伺機進行交易，企圖混淆及規避警方查緝。新北刑大獲報後組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，經過多日監控，並在賣場停車場內佈署優勢警力，趁販毒集團分子準備進行愷他命毒品交易時，當場進行逮捕壓制，並在現場運輸毒品之自小客車內，起獲約55公斤愷他命毒品。
警方指出，該批愷他命毒品一旦流入市面，對國人身體健康將造成重大危害，警方行動當日，在大賣場停車場內佈署大批警力喬裝購物民眾，混入人群中蒐證、警戒，發現犯嫌與交易對象接觸，迅速在第一時間逮捕毒販，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。
新北市刑警大隊毒品查緝溯源中心呼籲，愷他命屬於第三級毒品，其成癮性極高，長期濫用恐導致精神錯亂、腎衰竭等嚴重後果，民眾切勿輕易嘗試，以免害人害己，本案查獲毒品高達55公斤，有效遏止愷他命毒品毒害國人，警方將持續加強查緝毒品犯罪，以淨化社會治安。
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