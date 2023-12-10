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首辦自願性碳中和路跑 臺中城市半程馬拉松實踐綠行動

▲睽違3年，臺中城市半程馬拉松今晨開跑，逾1.4萬跑者響應。（圖／主辦單位提供）
▲睽違3年，臺中城市半程馬拉松今晨開跑，逾1.4萬跑者響應。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

睽違三年，臺中城市半程馬拉松今早復跑了！逾1.4.萬名跑者，自臺中市政府前廣場迎著晨曦邁步向前跑，長龍蜿蜒看不到盡頭，場面壯觀。臺中城市半程馬拉松是一場自願性碳中和路跑，邀請跑者透過跑步與企業一起體現「RUN FOR OUR PLANET」精神，響應環保永續愛地球，並將選手部分報名費28萬捐予臺中市府社會局，以「運動做公益的力量」回饋社會。

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今年臺中城市半程馬拉松分為半馬組(21km)、挑戰組(10km)、休閒組(5km)，共計1萬4千餘人參與。大伙兒自市府廣場開跑後，經臺中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等知名景點，沿途可見大氣前衛藝術建築穿梭在成排濃蔭大樹中，寬敞萬坪草地提供人們愜意空間，打破大眾對於既有都市規劃想像，建築、人、大樹和諧共存，形塑獨特都市脈絡，完整了臺中城市美學的生態史。

▲臺中城市半程馬拉松結合運動力量做公益，捐出報名費28萬元給社會局助弱勢。（圖／主辦單位提供）
▲臺中城市半程馬拉松結合運動力量做公益，捐出報名費28萬元給社會局助弱勢。（圖／主辦單位提供）
臺中市黃國榮副市長一早現身，感謝所有參賽選手的拚勁和對臺中市的支持。他說，這場馬拉松不僅是一場體育盛事，更是城市凝聚力的象徵，感謝所有工作人員和志工的辛勞，同時鼓勵參賽選手在未來的生活中持續追求健康、堅持運動。」

臺中城市半程馬拉松是臺中市指標性路跑賽事，主辦單位臺中市不動產開發公會表示，為響應2050淨零排放，公會將執行自願性碳中和，並成為全臺第一個舉辦自願性碳中和路跑的團體，希望通過本次路跑活動，喚起社會大家一同積極響應對抗氣候變遷、深化自然環境與生物多樣性的意識，達成2050淨零排放的目標。

▲ 睽違3年，臺中城市半程馬拉松迎著晨曦鳴槍開跑。（圖／主辦單位提供）
▲ 睽違3年，臺中城市半程馬拉松迎著晨曦鳴槍開跑。（圖／主辦單位提供）
臺中市不動產開發公會理事長林正雄表示，近年來，臺中市的不動產市場蓬勃發展，各種創新的開發項目如雨後春筍般冒出，城市面貌不斷焕然一新，這些成就的背後是不動產業者與政府、社區各界攜手合作、共同努力的成果，我們將竭誠回報社會，回饋給大家更美好的生活品質，共創臺中市更加繁榮、宜居的未來。

臺中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說，很高興能與大家一同參與今天的路跑活動，並在參與路跑的同時響應「環保愛地球」，跑向綠生活與綠環境，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋，皆採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明皆無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為地球盡一份心力。

今天早上開跑的台中城市半程馬拉松，途中有一名80歲男子，以及一名30歲女子突然昏倒，且無生命跡象，經救護車分別送醫搶救後恢復呼吸心跳，皆無生命危險。


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