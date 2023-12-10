首辦自願性碳中和路跑 臺中城市半程馬拉松實踐綠行動

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臺中市黃國榮副市長一早現身，感謝所有參賽選手的拚勁和對臺中市的支持。他說，這場馬拉松不僅是一場體育盛事，更是城市凝聚力的象徵，感謝所有工作人員和志工的辛勞，同時鼓勵參賽選手在未來的生活中持續追求健康、堅持運動。」
臺中城市半程馬拉松是臺中市指標性路跑賽事，主辦單位臺中市不動產開發公會表示，為響應2050淨零排放，公會將執行自願性碳中和，並成為全臺第一個舉辦自願性碳中和路跑的團體，希望通過本次路跑活動，喚起社會大家一同積極響應對抗氣候變遷、深化自然環境與生物多樣性的意識，達成2050淨零排放的目標。
臺中市不動產開發公會理事長林正雄表示，近年來，臺中市的不動產市場蓬勃發展，各種創新的開發項目如雨後春筍般冒出，城市面貌不斷焕然一新，這些成就的背後是不動產業者與政府、社區各界攜手合作、共同努力的成果，我們將竭誠回報社會，回饋給大家更美好的生活品質，共創臺中市更加繁榮、宜居的未來。
臺中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說，很高興能與大家一同參與今天的路跑活動，並在參與路跑的同時響應「環保愛地球」，跑向綠生活與綠環境，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋，皆採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明皆無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為地球盡一份心力。
今天早上開跑的台中城市半程馬拉松，途中有一名80歲男子，以及一名30歲女子突然昏倒，且無生命跡象，經救護車分別送醫搶救後恢復呼吸心跳，皆無生命危險。