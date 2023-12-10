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歐陽娜娜傳賺「好幾個億」養一家五口　歐陽妮妮曾怨歐陽龍偏心

▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽妮妮（左一）曾公開抱怨歐陽龍（中）對娜娜偏心。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽妮妮（左一）曾公開抱怨歐陽龍（中）對娜娜偏心。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

記者楊穎軒／綜合報導

歐陽娜娜有出色的外在條件及音樂才華，2013年決定暫緩美國寇蒂斯音樂學院衝刺演藝工作，但因為太忙選擇先休學，18歲又考進美國頂尖的伯克利音樂學院，疫情結束後復學，正式出道後的她的星途順遂，不但與線上許多大明星合作，吸金功力也是一流，光是半年就賺進至少3億元台幣，成為一家五口中收入最高的成員，而大姊歐陽妮妮受訪時曾透露，父親歐陽龍對娜娜特別偏心。

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▲歐陽娜娜（左）和姊姊歐陽妮妮感情很好。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
▲歐陽娜娜（左）和姊姊歐陽妮妮演藝成就差距不小，但不影響兩人好感情。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
週刊2018年爆料，歐陽娜娜新戲片酬就多達4000萬元人民幣（約1.8億元新台幣），加上綜藝節目、電影及其他廣告代言，總收入估計可達3億元台幣，當時年僅18歲的她身價已經超過父母和姊妹，據悉娜娜為讓雙親和外公、外婆安心養老，也有意幫家中添購新房。

對於傳出歐陽娜娜是一家五口的經濟支柱，開銷都仰賴她，父親歐陽龍2019年上網路節目被問及此事，幽默地請主持人沈玉琳用粗鄙一點的字眼回答他的心聲，沈玉琳便用台語說：「工殺咪（亂說什麼之意）」，間接替歐陽龍駁斥傳聞。

歐陽娜娜7年前和姊姊歐陽妮妮、小妹歐陽娣娣陸綜受訪，大爆父親歐陽龍從小就對娜娜偏心，妮妮表示：「爸爸從小就比較疼娜娜，不過我跟娣娣也很怡然自得，過著我們開心快樂的生活。」至於母親傅娟則是一視同仁，給的愛都很平均。

▲歐陽妮妮（左二）爆料歐陽龍（右二）比較疼歐陽娜娜（右一）。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
▲歐陽妮妮（左二）爆料歐陽龍（右二）比較疼歐陽娜娜（右一）。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
▲歐陽妮妮（上至下）、歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹情深。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮（上至下）、歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹情深。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
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