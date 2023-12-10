NBA／詹皇解鎖新成就！率湖人登頂 獲選史上首屆季中錦標賽MVP
洛杉磯湖人在今（10）日進行季中錦標賽冠軍賽，歷經四節大戰最終以123:109擊敗印第安納溜馬奪冠，而「詹皇」LeBron James則奪下首屆賽事的MVP獎項，力壓隊友Anthony Davis獲此殊榮。
記者黃建霖/綜合報導
Davis今晚24投16中，效率驚人，繳出41分20籃板的「40、20」數據，還有4次阻攻和5次助攻；James則有24分11籃板4助攻。雖然在決賽數據不如前者，但詹皇在這次錦標賽整體的發揮更好，也獲得評審青睞。
今年是NBA首次嘗試舉辦季中錦標賽，隨著比賽進行，它收穫越來越多的好評，不少人認為這項賽事確實有助於聯盟炒熱近年越來越無味的例行賽。
James在本屆季中錦標賽場均26.4分7.9籃板7.6助攻，投籃命中率56.8%，三分球命中率60.1%。
NBA首屆季中錦標賽的賽程包括在本季例行賽的賽程之內，從11月份開始進行，6個小組中只有8隊能進入12月單淘汰賽的環節，而最終的四強戰和冠軍賽會在拉斯維加斯進行。打進冠軍賽的2支球隊，總共會打83場例行賽，冠軍的球員和教練都能獲得每人50萬美元的獎金。