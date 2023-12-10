畢業在即開心也憂心　蔡英文：擔心團隊與做的事情可否延續

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蔡英文致詞時表示，這次選舉是台灣很重要的關鍵點，賴清德與蕭美琴是最好的組合，能讓台灣持續於世界上架；鄭文婷律師出身、擔任過議員與黨團總召，也是蔡適應最好的接班人選，也呼籲集中選票，讓她順利當選。
蔡英文表示，自己明年就要畢業了，一方面開心一方面也擔憂，擔心辛苦帶領的團隊，及台灣做的許多事是否可以延續下去，所以她也拜託鄉親們，正在做的事要繼續下去。要一樣走在民主自由的道路上，就要選對人，而賴清德、蕭美琴就是最好的人選、最好的搭擋。
蔡英文誇讚，過去賴清德是第一名的立委、第一名的市長，也擔任過行政院長、副總統，具備完整歷練。而現在要當台灣的總統，一定要有歷練、經驗以及很強的團隊，由於台灣處境挑戰很多，未來世界也有許多變化，所以要在世界的變局裡，找到屬於台灣最好的一條路，所以就需要有經驗的帶領者、有經驗的團隊。
蔡英文說，現在檯面上所有的總統候選人裡，最有資格、戰力最強的就是賴清德與他的團隊，而蕭美琴擔任駐美代表時，也被華盛頓媒體盛讚是「最有影響力的大使之一」，這是令台灣人感到光榮的一件事，代表大家看重大使，大使可以與美國政府及其他居住於華盛頓的他國大使，能頻繁交流討論並共同完成一件事，對台灣來說是很重要的。
蔡英文強調，賴清德與蕭美琴的搭配是最好的組合，能讓台灣繼續在世界上上架，且有外國媒體說這次選舉是台灣很重要的關鍵點，要選擇繼續走向民主、走向世界這條路，還是要被反轉；此外基隆的鄭文婷，律師出身，擔任過議員與黨團總召，也是蔡適應最好的接班人選，所以要集中選票投給鄭文婷，讓她順利當選。
蔡英文說，過去以來自己與林右昌、蔡適應加速基隆建設，要讓基隆可以翻轉，基隆過去是一個很重要的城市，不僅熱鬧也是漂亮的地方，經過幾年回頭來看，基隆一樣是很有希望的城市，但更重要的是要加速基隆的建設，大家都很期盼的基隆捷運，已於林右昌任內大致規劃完成，而中央也會持續與基隆市府一起好好解決問題，讓捷運能夠順利動工，這對基隆來說是很重大的建設，一定要盡快動工。
此外，基隆軍港西移，東邊就可以開發觀光，令基隆成為國際觀光旅遊的重要地方。蔡英文說明，過去這段時間，她與林右昌、蔡適應就在趕進度，軍港西移要在自己的任內完成，而第一期工程已經完成，第二、三期則陸續進行，預計將於年底完成。軍港西移後，讓蔡政府、未來的賴清德政府，與立委一起規劃，讓東岸做最好的開發。
蔡英文表示，不論是地方建設、國家整體發展，有經驗的帶領者與團隊是很重要的。過去她也是在李登輝時代被歷練、培養，並組織團隊，才有今天的執政成果，所以希望能接班的一定也要是有經驗、有團隊、有歷練的，未來世局變化末端，台灣要找到一席之地要選對人，讓台灣對世界的重要性持續被看見。
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