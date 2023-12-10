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MLB／宇宙道奇太恐怖！大谷翔平與Betts、Freeman組MVP連線寫紀錄

▲「宇宙道奇」打線超恐怖，大谷翔平將與Betts、Freeman組成MVP連線。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）
▲「宇宙道奇」打線超恐怖，大谷翔平將與Betts、Freeman組成MVP連線。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊今在「大谷爭奪戰」中正式勝出！道奇今與日籍二刀流好手大谷翔平達成加盟共識，雙方簽下一紙10年7億美元（約新台幣220億元）的合約。道奇隊原先就有Mookie Betts、Freddie Freeman等強打，如今大谷翔平到來，未來道奇隊的打線將更可怕。

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明年道奇隊的先發打線已備受外界矚目，將可望排出實力堅強的陣容，若後續沒有發動交易，1至9棒將能排出Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman、Will Smith、Max Muncy、James Outman、Chris Taylor、Jason Heyward、Gavin Lux的打線，道奇如今可謂是國聯打線實力最堅強的球隊。

而大聯盟數據專家Sarah Langs指出，在大谷翔平、Betts、Freeman同隊後，2024年的洛杉磯道奇隊，將成為史上第5次在開季時擁有3名選手，於上賽季MVP票選中均名列前3的隊伍，另外4次分別為1942年的道奇、1960年的白襪、1967年的金鶯、2004年的洋基。

大谷翔平是今年度美聯MVP，國聯則是由勇士隊Ronald Acuña Jr.拿下，而Mookie Betts則在本季國聯MVP票選中排名第2、Freddie Freeman於國聯MVP票選中名列第3。

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