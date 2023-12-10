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黃捷cos《山道猴子》超商妹！「背心熱褲」火辣還原　電暈2.3萬人

▲黃捷預告今晚將cosplay成《山道猴子的一生》中超商妹的角色，並且與作者Eric同台。（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲黃捷預告今晚將cosplay成《山道猴子的一生》中超商妹的角色，並且與作者Eric同台。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

民進黨立委參選人黃捷今（10）日將舉行活動「這個世代─未來專場」，她昨日在臉書發文預告，將cosplay成《山道猴子的一生》中超商妹的角色，並且與作者Eric同台。只見黃捷搶先曝光cos成超商妹的模樣，辣照一貼出立刻吸引2.3萬人按讚，網友紛紛留言直呼「我暈爛我馬上去改車」。 

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黃捷競選小物找來《山道猴子的一生》作者Eric合作，先前推出的聯名「擋泥板2.0」已經全數被支持者搶光。而今日黃捷將與Eric同台，並在臉書貼出cos成「超商妹」的照片，只見黃捷身穿黑色細肩帶背心以及牛仔熱褲，除了戴上相似度極高的假髮，身上還有多處刺青，將超商妹還原得非常到位。 

▲黃捷《山道猴子的一生》「擋泥板2.0」的限定聯名款募款小物已設計完成，今（9）日會曝光亮相上架。（圖／黃捷辦公室提供）
▲黃捷競選小物找來《山道猴子的一生》作者Eric合作，先前推出的聯名「擋泥板2.0」已經全數被支持者搶光。（圖／黃捷辦公室提供）
黃捷在臉書配合角色心境寫下「最怕的是有一天看不見你的車尾燈」。她也預告即將在專場扮成超商妹和Eric同台的消息，並笑喊「這個還原度，你打幾分」。黃捷透露其實是作者Eric建議她cos超商妹這個角色，因為超商妹個性較溫柔體貼，除了符合黃捷形象，也是網友非常喜愛的角色。 

▲黃捷身穿黑色細肩帶背心以及牛仔熱褲，除了戴上相似度極高的假髮，身上還有多處刺青，將《山道猴子的一生》超商妹還原得非常到位。（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲黃捷身穿黑色細肩帶背心以及牛仔熱褲，除了戴上相似度極高的假髮，身上還有多處刺青，將《山道猴子的一生》超商妹還原得非常到位。（圖／翻攝自黃捷臉書）
黃捷也強調，就連身上刺青都是根據原檔訂製的紋身貼紙，都是為了今晚表演做準備，要大家好好期待。照片曝光後，網友也紛紛暴動留言「我從沒想過自己會有這麼想當山道猴子的一天」、「我暈爛我馬上去改車」、「哇這是什麼夢幻聯動」、「Cos本土創作角色值得一百個讚」。 

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