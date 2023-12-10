12星座一周運勢／巨蟹、摩羯工作運旺　金牛、天蠍感情緣份來了

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本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周對方的誠意滿滿，但要注意自己會三分鐘熱度。工作上有半途而廢的跡象，可是對方很有誠意；感情上有新對象，但你不怎麼感興趣。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢總算撥雲見日，已經苦很久的可以期待一下。工作上有一波機會來臨，是你會喜歡的，沒有的話也是順利的；感情上有緣份來敲門，好好把握囉！
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周不會太活躍，有時候甚至會苦等一陣子。工作上有點陷入泥沼，動彈不得的感覺；感情上有對象的人，對方目前暫無行動。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢不錯，讓你的生活熱鬧了起來。工作上運勢很好；感情上左右逢源，但要注意潛在的感情危機。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周運勢中上，卡在對方有點顧慮，有可能會功虧一簣。工作上對方可能考慮的比較多，小心失望；感情上對方有些小心思，要試著理解、讀懂。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周運勢不太好，容易有困境。工作上狀況不太佳，要多擔待一點，對方能幫你的不多；感情上進度停滯中，對方會從自己的感覺、需求去回應你。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢不穩定，甚至有點差，有些東西莫名其妙就沒了，比如說，感情、工作、業績。工作上小心狀況不穩定，容易失去某些機會或Case； 感情上容易談著談著就沒了。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情。
這周很吸睛、亮眼的地方容易被注意到。工作上有被注意到；感情上有人正在悄悄的喜歡你。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情部分容易被當成備胎，或只是很有話聊的對象而已。工作上對方暫無行動；感情上對方還有其他對象，只是會對你抱著希望。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周你原本不抱希望的事情，可能會突然來一波好運、機會。工作上有一波機會；感情上桃花爆棚，追求者突然多了起來，心裡有對象的人，對方可能會反過來追你。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周讓你討厭的鳥事非常多，還有可能事事被拒絕或沒機會，反之也可能是你拒絕別人。工作上環境嚴峻；感情上目前會趕跑桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周周圍的人很給力，但是你容易因為自己而卡住，或沒有機會。工作上資源眾多，但是可能得不到；感情上對方很有誠意，但是你可能不太想要。
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