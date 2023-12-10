50歲熟女沒異狀　血壓一量破200嚇到！監測血壓記住「722」才準

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根據國健署2017至2020年國民營養健康調查，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8%，且有3成不知道自己有高血壓。為加強民眾對於血壓的認知，國健署委託台灣高血壓學會並與中華民國藥師公會全國聯合會合作，規劃以社區藥局為血壓管理站，藥師主動對民眾測量血壓並進行健康識能問卷調查，教導民眾使用健康數位工具APP或紙本記錄血壓值，透過每月收集1次個案血壓量測722數值，並持續追蹤管理3個月，適時給予生活型態衛教或醫療轉介。
結果顯示，截至11月底止，59家藥局參與試辦並收案805位民眾，經3個月追蹤，發現新發血壓偏高個案135位（722血壓值≥130/80 mmHg占16.8%），且僅約4成知道正常血壓值、僅約3成知道居家血壓722原則；經專業人員介入血壓管理後，兩者皆有效提升至8成。
此外，民眾血壓自我管理態度如願意調整生活型態，及健康管理行為如早晚量血壓、維持理想體重等，也都顯著增加，並有77%願說服親友一起定期量測血壓。
控制血壓5大注意事項：
1、採低油、低糖、低鹽及高纖飲食。
2、拒菸、酒、檳榔。
3、養成運動習慣。
4、保持適當體重。
5、定期監測血壓，謹記「722」原則，「7」是連續7天量測、「2」是早上起床後與晚上睡覺前各量一次、「2」是每次量2遍並取平均值。