MLB／大谷翔平正式降臨道奇！明年開幕戰票價飆漲最低起碼1萬元
美國職棒眾所矚目的「大谷爭奪戰」正式結束，洛杉磯道奇隊今與日籍二刀流好手大谷翔平達成加盟共識，雙方簽下一紙10年7億美元（約新台幣220億元）的合約。未來大谷翔平加入後，將與Mookie Betts、Freddie Freeman組成豪華的MVP打線，道奇隊的打線將更可怕，有望直指冠軍寶座。
實習記者陳品翔/綜合報導
如今根據美國媒體《今日美國》記者Bob Nightengale的報導，大谷宣布加盟道奇的消息後，道奇球場於明年3月28日對決聖路易紅雀的票價瞬間飆漲，就連最便宜的門票也漲到359美元折合新台幣約11000元，價碼相當驚人。
先前日本關西大學的教授宮本勝浩曾分析，大谷包括贊助商合約、週邊產品銷售額等等，大谷在2023年創造出約504億1008萬圓（約109億元新台幣）的經濟效益，若明年繼續留在天使，經濟效益與往年相比並不會差太多，但大谷如今轉隊到道奇隊，有望創造643億6800萬圓（約139億新台幣）的經濟效益。
道奇預計於明年3月20日、21日在韓國首爾高尺巨蛋與聖地牙哥教士交手，並於1週後在主場與紅雀進行4連戰。如今台北大巨蛋正式啟用，亞錦賽也正火熱開打，未來有望能夠吸引到大聯盟海外賽到台北大巨蛋舉辦，屆時能否有望看到大谷翔平在台北大巨蛋獻技，台灣球迷也相當期待。
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