《六人行》男星攝護腺癌逝！他一家四口罹癌　健保新藥讓他活過來

我是廣告 請繼續往下閱讀
馮思中表示，根據研究，轉移性去勢抗性攝護腺癌患者若有BRCA基因突變，使用標靶藥物PARP抑制劑 ，可降低近8成惡化風險、近4成死亡風險，而此藥於2023年11月已獲得健保給付，成為病友的治療新選擇。
台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主委黃昭淵醫師則說，具有BRCA基因突變者罹患攝護腺癌後，死亡率是一般病人的2.5倍，主因是病程進展較快，對傳統治療的反應也較差，而在轉移性攝護腺癌患者中，約12%具有BRCA基因突變，若使用PARP抑制劑，可讓具有受損BRCA基因的癌細胞無法被修復，進而導致癌細胞死亡，使腫瘤延緩或停止生長。
高雄榮民總醫院泌尿科主治醫師郭威廷說，相較單用新一代荷爾蒙藥物，PARP抑制劑亦可與新一代賀爾蒙療法合併使用，能有效縮小腫瘤，降低PSA指數，使得無惡化存活期延長近1年。
與攝護腺癌抗戰近4年的鄭先生現身說法，他表示，當初因血尿、半夜頻尿到泌尿科檢查，被醫師診斷是攝護腺癌第4期，且癌細胞已轉移到淋巴系統及骨頭，可能僅剩不到2年可活，而因為他有癌症家族病史，父親因肺癌過世，二哥及爺爺皆為胃癌，所以當他接受過攝護腺癌標準治療後，也聽從醫師建議進行基因檢測，結果找出BRCA致病性的基因缺陷，並開始使用PARP抑制劑。
如今鄭先生已60歲，早突破一開始被宣告的存活期，他說，現在不論是打高爾夫或游泳、慢跑都沒問題，期待自己的經驗能鼓勵所有的攝護腺癌病人。