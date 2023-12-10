▲小心代謝症候群「三高二害」！　3500位醫師投入防治計畫逆轉民眾健康

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代謝症候群「三高二害」 防治從危險因子著手代謝症候群是一種慢性病，腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食等都是危險因子。三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），其中5項符合3項就代表有代謝症候群。
國健署表示，醫師找出健康檢查數值異常民眾，幫助民眾掌握代謝症候群的危險因子，教會病人疾病自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。因此，「全民健康保險代謝症候群防治計畫」中進行衛教、健康管理時，會特別從病人個人的慢性病危險因子著手，與病人共同討論後，再提供專業指導。
代謝症候群的疾病管理重點，不再和過往一樣由醫師單方面建議或用藥，而是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定達成目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。
逾8成腰圍過粗或肥胖者 參與計畫後5成改善根據國健署資料顯示，從111年7月至112年10月底，已有2,100家診所、3,500位醫師參與計畫，指導9.7萬名民眾管理健康。目前計畫管理的病人中，有超過8成腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、7成5三酸甘油脂偏高、7成高密度脂蛋白膽固醇偏低、超過5成飯前血糖偏高，約2成有吸菸行為。
國健署表示，醫師依民眾的健康狀況提供生活型態改善指導，再由診所團隊追蹤並評估6個月後改善情形，發現超過5成個案改善腰圍過粗或肥胖現象；有吸菸者管理後約3成（28.6%）自述已無吸菸。
另外，國健署提到，診所醫師評估民眾不良生活型態，指導改善造成慢性病的危險因子，調查參與計畫民眾意見回饋，超過7成表示參加管理後更健康，且有近9成認為，醫師與專業人員衛教的內容對健康管理很有幫助。
國健署署長吳昭軍表示，強化防治慢性病危險因子衛教指導，改變民眾過往就醫偏重用藥的習慣，養成良好健康生活習慣才是健康長壽的重要關鍵，希望能藉由慢性病防治計畫幫助民眾重拾健康的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60155
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