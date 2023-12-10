寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」跳崖掉價！黃牛全哭慘 改賣去日本
▲台北寶可夢中心開幕同時也推出活動，只要到寶可夢中心消費，就能獲得紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，數量有限發完為止。（圖／記者周淑萍攝）
記者
賴禹妡／綜合報導
2023-12-10 14:46:29
台灣首間「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」於8日正式開幕，官方也推出開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，只要消費就能獲得乙張特典卡，吸引許多人現場排隊朝聖，其中也包含大批黃牛。沒想到官方準備的「臺北的皮卡丘」紀念特典卡數量相當充足，導致相關社團的轉售文章爆多，讓特典卡的價格瞬間暴跌至20倍以下，讓寶可夢迷笑喊「黃牛踢到鐵板好開心」；另一方面也開始有人大量低價收購，打算在日本拍賣網轉售。
台北寶可夢中心開幕同時也推出活動，只要到寶可夢中心消費，就能獲得紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，數量有限發完為止。而台北寶可夢中心開幕當天人潮爆滿，甚至還發生阿嬤團代排的爭議，不少人就是特地為了「臺北的皮卡丘」紀念特典卡而來，打算到手後PO網轉賣。
不過，寶可夢卡牌的相關臉書社團自8日起，就出現許多「臺北的皮卡丘」紀念特典卡的交易文章，導致價格卻從最初的2000元迅速跌至最低100元至250元，且大多貼文都乏人問津。
事實上，有現場民眾直擊，雖然「臺北的皮卡丘」紀念特典卡數量有限，但是店家現場備貨量相當充足，這幾日前往消費應該都能拿到。這也導致開幕前摩拳擦掌準備搶購的黃牛們大大吃鱉，讓不少寶可夢迷笑喊：「官方貨量充足，黃牛踢到鐵板好開心。」 ▲寶可夢中心開幕推出活動，只要到店消費就可以獲得這款「臺北皮卡丘」特典卡，相關臉書社團也出現大量交易文章。（圖／台北寶可夢卡牌交易所） 不過，現在也開始有人大量低價收購「臺北的皮卡丘」紀念特典卡，再前往日本拍賣網站上轉售，只見該賣家定價一張為7000日圓（約1518元新台幣），此舉引發正反兩極評論，有人說「價錢文章在掉，讓子彈飛一會」、「中文版的卡…就算等再久，10分鑑定，最終價格也不會太高」；但也有人指出「梵谷皮在當地也是這樣，在海外就是稀有」、「有本事的黃牛賣去國外，例如日本」。 ▲寶可夢迷直擊官方備貨量充足，結果造成黃牛第一天搶到的「臺北皮卡丘」特典卡價格跳水，讓不少人感到非常開心。（圖／寶可夢買賣交易社）
▲現在開始有人大量低價收購「臺北的皮卡丘」紀念特典卡，再前往日本拍賣網站上轉售，只見該賣家定價一張為7000日圓（約1518元新台幣），此舉引發正反兩極評論。（圖／翻攝自日本拍賣網站）