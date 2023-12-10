于美人現身《紅人榜》柯辰勳告別式！獻花哽咽：願他去更好地方
歌手柯辰勳從歌唱選秀節目《超級紅人榜》發跡，怎料卻在11月27日被人發現陳屍任職的飯店廁所裡，死因初判為心血管疾病，得年21歲。今（10）日柯辰勳家屬舉辦告別式，除了節目製作團隊，還有主持人于美人前來哀悼，獻花致意，她不捨落淚地說，「世間上所有的相遇，都是久別後的重逢。」
記者詹鎰睿／綜合報導
今日為柯辰勳告別式，包含《超級紅人榜》節目製作團隊，還有暫時告假的節目主持人于美人也抵達現場獻花致意。據《三立新聞網》報導，于美人滿是不捨，一度落淚，「世間上所有的相遇，都是久別後的重逢。」希望柯辰勳會去更好的地方。
稍早，下午2點左右，柯辰勳依照儀式程序羽化完畢，家人也透過臉書粉絲專頁「大家好！我是柯辰勳」發文表示，「謝謝大家愛辰勳，辰勳也愛您們喔。」
事實上，于美人當時在節目中對柯辰勳印象深刻，由於柯辰勳家住宜蘭，每次來錄影都比較辛苦，再加上老實、誠懇的個性，也讓于美人相當心疼，很怕他受欺負。此外，因為在飯店工作的關係，柯辰勳擅長餐飲烹飪，還親自做菜給于美人品嚐，好手藝獲得前輩認可，廣受大家喜愛。
隨著柯辰勳逝世，讓于美人相當不捨，日前更在社群平台上發文悼念，曬出柯辰勳的唱歌片段，感慨地說：「想你了！我愛你的方式就是好好活下去！讓你一直活在我的記憶裡，假裝你只是去了遠方」。
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