汪小菲離婚大S陷焦慮！每天嘔吐癱軟在沙發 「見不得一絲陽光」
汪小菲與大S前年離婚，專心投入麻六記餐廳的經營，如今品牌迎接3週年紀念，他感性在微博發表長文，述說這一路走來的心聲，也隱約提及離婚危機時產生焦慮，甚至每天嘔吐，癱軟在沙發上，見不得一絲陽光，靠著和家人視頻見面，才度過人生難關。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲今（9）日在微博表示，迎接麻六記的三周歲生日，有感而發寫了一篇小作文，回顧這3年的點點滴滴，感謝同事的鼓勵與顧客的支持。他特別提及幾個合作多年的伙伴、母親張蘭的幫助，並提到經營副業看似順利的時候，卻因為「一些原因」陷入焦慮，「除非親身經歷，不然真的很難想像它對我的影響竟如此之大」。
他透露，「情緒跌宕起伏，每天只能窩在沙發裡，見不了一絲陽光，有時候恨不得躺在沙發底下找個縫躲起來，不停的嘔吐，全身冒汗，聽到手機的聲音就會立刻加重焦慮症狀，所以只能把手機關掉，不想讓別人找到我，讓我堅持活下來的動力就是每天和家人視頻，畢竟再過去又要30多天，經歷了5次往返，工作和生活及心理壓力，我都覺得折騰不起了」。
汪小菲表示，某次視頻後他深深反省，不想讓家人和合夥人失望，當晚就拿著枕頭、被子睡在辦公室，在同事鼓勵關心下，生活慢慢恢復了常態，餐廳經營也不上正軌。他罕見發長文，還是親筆手寫信，讓不少網友稱讚他字寫得不錯，也有眼尖的人抓包，「這文字和你給大S寫的借條就不是一個筆跡」，認為小作文是由別人操刀。
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