鍾易仲為「土地主人」喊告他　張博洋：數字皆有所本

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鍾易仲則痛批，說他擁有1336坪農舍這就是惡意抹黑、血口噴人之處。該處農舍位於美濃，是上一輩留下的祖產，現在是他父母親養老居住的地方，所有權人登記的是他媽媽，根本不是鍾易仲。張博洋勢必查過相關資料，結果卻拿不實資料造謠抹黑，這百分百已經違反選罷法意圖使人不當選之規定，等著上法院。
且張博洋指控鍾易仲30歲購入3萬平方米土地，事實上那三甲地是曾祖父留下的遺產，分割時由鍾易仲繼承。重點是那塊是鄉下不能開發的山坡地，土地價值不高、約2000萬，但留下的債務也是2000萬左右。因此這些土地是繼承而來，並非鐘易仲花錢購入，認為張博洋是惡意誤導，要張博洋向背後的黑手拿點律師費，準備開始跑法院。
張博洋表示，所有數字皆有所本，而且是鍾易仲自己親手填寫的申報資料，財產申報資料就是寫著「買賣」，難道這兩字是他幫忙寫的嗎？根據鍾議員自主申報的資料，從98年到104年，6年時間你名下就多了一萬零三百坪左右的土地，上面全部寫著「買賣」，直言鍾議員是「貴」人多忘事。
張博洋說，他把廖先翔、馬文君、鍾易仲，國民黨北中南三位地主並陳，寫明政二代、政三代，就是要讓人民看看國家是怎麼被這些政治「地王」把持，若鍾議員的土地沒有不法所得、家裡的農舍沒有違建問題，一切都可受公平，是在跳腳什麼呢？國民黨南部還有人30歲時土地比鍾易仲多嗎？土地買賣硬要講繼承，又要切割鍾父當立委時被踢爆的1336坪家族農地莊園，是在吃繼承自助餐嗎？
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