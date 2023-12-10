大谷翔平轉戰道奇！民眾湧體育用品店 搶買「天使隊時期」周邊
大聯盟日籍二刀流好手大谷翔平，今（10日）與洛杉磯道奇隊簽下為期10年、總值7億美元（約220億新台幣）的天價合約，震驚體壇，也讓不少粉絲感到興奮。在消息公布之後，甚至還能看見大批粉絲前往體育用品店購買大谷翔平的周邊商品。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據日本媒體「full-count」報導，在大谷翔平確定以10年7億美元（約220億台幣）的價碼，與洛杉磯道奇達成共識，正式加盟道奇隊之後，位於東京新宿的運動用品店在下午開店之前，就湧現了20人以上的人龍，這之中有不少大谷翔平的粉絲想要「趁熱」購買大谷翔平在天使隊及道奇隊的周邊商品。
其中有兩名50多歲民眾搶在店家開店前兩小時就到店門口排隊，他們表示之後就沒辦法買到大谷翔平在天使隊中的運動服，所以趕緊來購買。針對大谷翔平加盟道奇隊一事，他們認為，「雖然這樣會有點寂寞，但這樣也是好事一樁，希望大谷翔平可以在實力堅強的隊伍中獲勝。」
另外一名來自北海道的70幾歲女性透露從大谷翔平還在日本火腿鬥士的時候就一直是他的粉絲，「這次過來希望能買個道奇隊的帽子」。
報導指出，在店裡面還有許多購買大谷翔平周邊商品的粉絲，還能看到電視台前往採訪，大谷翔平加盟道奇隊的消息才公開不到半天，周邊商品店就十分的忙碌。大谷翔平的周邊商品一直以來十分受到歡迎，9月時大聯盟曾公布當季體育服銷額排行，就由大谷翔平拿下了第一名，是第一個創下如此壯舉的日本籍選手。