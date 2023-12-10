NBA／AD季中錦標賽冠軍戰砍41分20板 詹皇：他打出Shaq式的比賽
LeBron James今（10）日率領洛杉磯湖人擊敗印第安那溜馬，拿下季中錦標賽冠軍，他本人也奪得了季中錦標賽MVP。而此役他的搭檔Anthony Davis也有出色發揮，在冠軍戰拿下41分20籃板的數據，打出Shaquille O’Neal（歐尼爾）式的表現。
記者黃建霖/綜合報導
在T-Mobile球場舉辦的這場季中錦標賽決賽中，湖人隊終場以123:109擊敗溜馬，用James的話來說，Davis此役打出了一場「O’Neal式的比賽」，拿下41分20籃板5助4阻攻，幫助湖人成為史上第一支NBA季中錦標賽冠軍。
在奪冠後的頒獎典禮上，LeBron James稱讚AD：「他打出Shaq般的統治力。我們隊史有一位偉大的巨星，我認為AD受到了他的啟發，今夜打出40-20的數據，多次阻攻、多次抄截，展現了他的統治力。」
在這個賽季開始時，詹皇在接受ESPN記者Dave McMenamin採訪時表示，「AD已經證明自己有能力、並準備好接下領導這支傳奇球隊的大旗，加入他之前的湖人隊那些偉大球星的行列。」
「他是球隊的代言人。你看看這個這支球隊球場上的退休號碼，所有偉大的球員都來到這裡，AD就是其中之一。」Davis在2019年從紐奧良鵜鶘隊加盟湖人，並於2020年隨球隊贏得了總冠軍。迄今為止的5個賽季中，這位明星大前鋒場均可貢獻24.5分10.4籃板3助攻2.2阻攻1.2抄截。