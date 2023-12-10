美日韓三方安全會議重申台海和平穩定 外交部：阻止集權主義擴張
外交部今（10）日指出，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Takeo Akiba）及韓國國家安保室室長趙太庸（Cho Tae-yong）等三國國家安全顧問於9日在首爾召開的三方安全會議中重申台海和平穩定具根本的重要性（fundamental importance），並強調三國在南海及東海內對航行自由與國際法的承諾，外交部強調，這反映國際共識並阻止極權主義擴張決心。
記者邱新博／台北報導
在美日韓三方安全會議中，蘇利文、秋葉剛男、趙太庸重申了台灣還海和平與穩定的重要性，並強調包括南海和東海在內的航行自由以及國際法承諾。蘇利文在會後表示，華盛頓及其亞洲盟友將「挺身而出」維護台灣海峽的和平與穩定，並重申他們對南海和東海航行自由的承諾。
外交部表示，美日韓三國領袖等高層官員近來持續在多個國際場合強調台海和平穩定為印太區域安全與繁榮不可或缺的因素，反映了區域內的國際共識，以及阻止極權主義持續擴張的決心。
外交部指出，台灣身為民主國家陣營的一員，將持續與美、日、韓及其他理念相近國家加強合作，共同致力守護國際社會的民主、自由及和平。