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公司健檢「每2人1位脂肪肝」！不胖上班族也中招　小心直接變肝癌

▲台灣脂肪肝盛行率超過3成，更有企業健檢過半數都中招，國衛院研究發現，約有1成肝癌是由脂肪肝所引起。（圖／ingimage）
▲台灣脂肪肝盛行率超過3成，更有企業健檢過半數都中招，國衛院研究發現，約有1成肝癌是由脂肪肝所引起。（圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

台灣脂肪肝比例逐年升高，根據過去研究，盛行率已超過3成，其中肥胖者（BMI在27以上）高達9成有脂肪肝，即使體型適中的人，也有1/4左右罹患脂肪肝。醫師說，某些肝癌是從脂肪肝直接演變而來，沒有經過肝炎、肝硬化階段，提醒若有脂肪肝問題，應加強控制飲食與體重，對健康更有保障。

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公司健檢6成員工脂肪肝　每兩人1位中招

台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛說，該院曾與國內大型企業合作、安排巡迴健檢，其中針對肝臟進行掃描，竟發現合作企業員工有脂肪肝者比率高達6成，平均每2人有1位是脂肪肝，且這6成竟有一半肝指數異常。此結果讓該企業高層很驚訝，不知是哪裡出問題。

▲台灣上班族最怕用英語開會溝通、獨自向全公司簡報。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲文書型的上班族要注意，有企業健檢竟過半數有脂肪肝。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
上班族久坐又外食　最易脂肪肝

蘇志盛表示，在後來的健康講座中發現，該企業員工普遍以靜態文書作業為主，往往一進辦公室就從早坐到晚，除了上廁所之外幾乎全無走動，上下樓工也是大多數搭電梯，鮮少走樓梯，而午餐除少數員工自行準備，幾乎都是外食族。

而下班回家後，由於精神上的疲累，也不太有人運動，推測是這種高油高鹽的飲食、極少運動的生活型態，除提高各種新陳代謝症候群，也大幅提高脂肪肝形成。

有糖尿病、脂肪肝　小心罹患肝癌

蘇志盛指出，臨床上碰到脂肪肝病例已十分普遍，肝炎也比想像中嚴重，而根據國家衛生研究院過去公布的一項研究，發現即使沒有B、C型病毒性肝炎或肝硬化，也不喝酒，若有糖尿病、脂肪肝或三酸甘油酯過高，仍可能罹患肝癌。

過去認為B型肝炎是台灣國病，而C肝也是導致肝癌重要因素，這兩者多數會沿著肝癌三部曲，即肝炎、肝硬化、肝癌進行，但蘇志盛說，國衛院此研究發現，約有1成肝癌是由脂肪肝所引起，其中70%左右未經肝硬化即演變成肝癌，令人驚訝。

蘇志盛表示，脂肪肝可透過簡單、不具侵入性的腹部超音波檢查判定，若確診脂肪肝，應回歸良好生活型態，例如參照衛福部《每日飲食指南》，並透過適當運動控制BMI，如發現肝炎指數GOT、GPT異常，代表更需減重，至少得將體重降下5%至10%，肝炎才能改善，未來走向肝硬化、肝癌的機率也會下降。

脂肪肝6大注意事項：

1、不要喝酒。

2、減重，但注意須飲食均衡。

3、控制高血脂症、高尿酸血症等各種慢性病。

4、若長期服用藥物，應告訴醫師有脂肪肝，並請教目前所用藥物是否需調整。

5、定期追蹤肝臟情況。

6、適當運動。

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