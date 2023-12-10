貴賓狗真的聽懂人話！飼主遠端給5指令 牠完美執行：是的主人
狗狗真的聽得懂人話！現在不少飼主為了不在家時也能夠隨時關切家中寵物的情況，會在家中安裝遠端的監視器，還可以發出聲音。然而近日一名飼主就分享家中遠端監視器的畫面，並且對貴賓狗發出五項指令，沒想到貴賓狗完全聽懂而且完美執行，讓大批網友全部笑翻直呼「太神啦！」、「貴賓狗：是的主人！你交代的我都辦好了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家中養了兩隻狗，某天飼主因為要帶朋友返家作客，但是因為朋友怕狗，所以該名飼主開啟遠端監視器的語音功能，呼叫了貴賓狗「皮皮」，表示「皮皮！別睡了快起來」，皮皮聽到之後立刻就跳起來，飼主接著說「我現在帶我朋友回家，很快就到了，但是朋友怕狗，你們先去廁所待著」，結果皮皮就馬上跑到廁所裡面，唯獨另一隻狗「小妞」滿臉黑人問號的繼續躺在地上。
後來飼主又叫皮皮從廁所出來，皮皮聽到呼喚又跑出來，但太興奮衝出鏡頭，飼主又說「衝過頭啦！回來」，皮皮又立刻「校正回歸」到鏡頭可以拍到的地方，飼主接著說「你把小妞拉進廁所裡面去」，隨後皮皮真的造做，最後兩隻狗狗都成功到廁所裡面，更爆笑的是，飼主叫皮皮把門關上，皮皮也把門給關起來，整個指令都完美執行。
整個影片，皮皮從被叫起床、躲進廁所、從廁所出來、把小妞帶進廁所、把門關上等五樣指令都有完成，不少網友看完影片紛紛驚呼「皮皮是個人吧！太聰明了」、「皮皮太可愛了天啊！最後還說要把門關緊也有關緊，超好笑」、「皮皮：是的主人！你交代的我都辦好了」、「皮皮太神奇了！超級聰明的小狗啦」。