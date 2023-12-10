亞錦賽棒球／台日冠軍大戰開打！「線上直播、電視轉播」免費看

中華職棒／回饋列車前進冬盟　攜手橘子集團回饋基層做公益

▲中華職棒回饋列車前進冬盟，攜手Gamania橘子集團回饋基層做公益。（圖／中職提供）
▲中華職棒回饋列車前進冬盟，攜手Gamania橘子集團回饋基層做公益。（圖／中職提供）

記者路皓惟/綜合報導

冬日棒球盛會，2023亞洲冬季棒球聯盟燃燒球迷的冬日棒球魂，中華職棒回饋列車駛進冬盟，邀請到斗六在地的學員們參與冬季聯盟，中華職棒的好夥伴Gamania橘子集團攜手做公益，提供物資給在地小朋友，為台灣棒球傳遞關懷與希望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒長期關注台灣基層棒球，回饋列車自2002年巡迴全台各地，冬季聯盟如火如荼開打中，回饋列車駛進斗六冬盟賽事，邀請到雲林鎮西國小、馬光國中的小朋友進場觀看精彩的國際交流賽事，好夥伴Gamania橘子集團也特別提供物資，捐贈兩間學校各市值近10萬元的球具裝備，透過行動支持基層棒球，為台灣棒球盡一份心力。

斗六午場賽事由中華職棒聯隊交手日職白隊，賽前由中華職棒副秘書長蔡克斯、財團法人雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡代表，為兩間學校進行捐贈儀式，並由家樂福品牌經理賈正心、教育基金會董事長張嘉郡，為這場比賽共同開出好球。

回饋列車邁入第22年，一路走來獲得各界支持，集結各方資源，挹注能量予需要幫助的學校，讓基層棒球蓬勃發展，協助學校培育更多棒球好手，回饋列車在冬天送溫暖給小朋友，期許他們能用更好的資源開心打球，未來成為閃閃發光的優秀選手。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

中華職棒／陳俊秀加盟兄弟好興奮　宋晟睿：早上看新聞有嚇到

中華職棒／陳俊秀為何要轉戰中信兄弟！可望拿到超越3000萬的大約

中華職棒／陳俊秀就是要去中信兄弟！樂天副領隊沈鈺傑：很捨不得

冬季聯盟／張奕返台初登板中繼2局無失分　最快球速146公里

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞