中華職棒／回饋列車前進冬盟 攜手橘子集團回饋基層做公益
冬日棒球盛會，2023亞洲冬季棒球聯盟燃燒球迷的冬日棒球魂，中華職棒回饋列車駛進冬盟，邀請到斗六在地的學員們參與冬季聯盟，中華職棒的好夥伴Gamania橘子集團攜手做公益，提供物資給在地小朋友，為台灣棒球傳遞關懷與希望。
記者路皓惟/綜合報導
中華職棒長期關注台灣基層棒球，回饋列車自2002年巡迴全台各地，冬季聯盟如火如荼開打中，回饋列車駛進斗六冬盟賽事，邀請到雲林鎮西國小、馬光國中的小朋友進場觀看精彩的國際交流賽事，好夥伴Gamania橘子集團也特別提供物資，捐贈兩間學校各市值近10萬元的球具裝備，透過行動支持基層棒球，為台灣棒球盡一份心力。
斗六午場賽事由中華職棒聯隊交手日職白隊，賽前由中華職棒副秘書長蔡克斯、財團法人雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡代表，為兩間學校進行捐贈儀式，並由家樂福品牌經理賈正心、教育基金會董事長張嘉郡，為這場比賽共同開出好球。
回饋列車邁入第22年，一路走來獲得各界支持，集結各方資源，挹注能量予需要幫助的學校，讓基層棒球蓬勃發展，協助學校培育更多棒球好手，回饋列車在冬天送溫暖給小朋友，期許他們能用更好的資源開心打球，未來成為閃閃發光的優秀選手。
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