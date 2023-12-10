徐若瑄「巔峰期美貌」打趴全演藝圈！他挖27年前日劇正翻：真的頂
47歲女星徐若瑄今（10）日爆出離婚消息，驚傳她上個月已與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰簽字離婚，結束9年婚姻，消息曝光後震驚各界。事實上，徐若瑄身為演藝圈凍齡女神代表，1990年就以台綜「才藝美少女選拔」冠軍出道，而她也在巔峰時期前往日本發展，就有網友挖出她1996年拍攝日劇《東京23區の女》的片段，忍不住驚呼「年輕的徐若瑄也太正了吧！」貼文曝光後，也有不少人狂讚：「徐若瑄巔峰時期的美貌，打趴演藝圈所有女星。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文表示，他以「年輕的徐若瑄也太正了吧！」為題，表示在YouTube看到一支老片，從資訊欄可得知是徐若瑄於1996年前往日本拍攝電視劇《東京23區の女》的片段。
只見年僅20歲的徐若瑄在影片中，不但講了一口流利的日文，更散發出滿滿清純少女感，讓原PO忍不住驚呼：「竟然是徐若瑄欸，怎麼可以美成這樣啦！以前徐若瑄真的這麼美嗎？這不是deepfake或長很像的明星臉吧？」
貼文曝光後，網友也紛紛留言認同「年輕的徐真的頂」、「超級可愛漂亮，而且完全沒整」、「巔峰時期打趴演藝圈所有女星」、「她本來就長得很可愛又有辨識度的五官，在日本才會受歡迎」。也有人認為現在的徐若瑄依然凍齡美麗，「現在不也長得差不多嗎」、「一直都很正」、「她真的沒什麼變」。
除此之外，還有見過徐若瑄本人的鄉民出面認證，「86年在攝影棚看過本人，骨架細巴掌臉，像小五孩童的骨架」、「現場看過本人，真的正」。
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