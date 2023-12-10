徐若瑄曾捲王力宏風波！經紀人嚎啕大哭 李雲峰大動作發聲護妻
徐若瑄（Vivian）今（10）日被《鏡週刊》爆料，已經於上個月結束和新加坡富商李雲峰的9年婚姻，兩人夫妻關係存續期間遇上最大的阻礙，莫過於捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，徐若瑄的經紀人還為此崩潰大哭，要徐若瑄一定要振作起來，完成在小巨蛋開唱的夢想，李雲峰更發聲護妻：「我不會再讓任何人傷害她！」
記者楊穎軒／綜合報導
2021年11月中，李靚蕾發千字文公開王力宏真面目，徐若瑄也受波及，成為她入行31年、46年人生中所遇到最大低潮，徐若瑄當時稱有人目擊王力宏夜奔香閨是鄰居誤會，絕對沒有對先生做出踰矩之事，喊話王力宏「儘快出來化解」，不過王力宏始終沒有明顯動作，徐若瑄因此連發三篇聲明，強調沒有介入李王的婚姻，更不是大家口中的第三者，感嘆這次事件「讓我看到誰是真正的朋友」。
身陷王力宏桃色疑雲時，徐若瑄丈夫李雲峰曾發聲護妻，「我不會再讓任何人傷害她」，最終徐若瑄發文透露「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，並承諾「為了愛我的人，我會努力好好的，給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V 2.0版」，她也重新回到生活常軌，完成台北小巨蛋的演唱會。
徐若瑄曾在替女經紀人慶生的文章寫道：「12月底的某個夜晚，她（經紀人）和我通話，一路從下捷運走路嚎啕大哭到家，鼓勵我一定要好好的站上小巨蛋！」該時間點恰好是「蕾宏風暴」尾聲，那時外界猜測徐若瑄可能無法完成攻蛋夢想。
接著，徐若瑄說：「她（經紀人）連日的勞累，聲音都燒聲了，我一輩子不會忘記這個真性情的眼淚...我怎麼可以讓她像姊、我像妹了呢？心疼到我瞬間升級成『鋼鐵V 2.0』」。怎料，徐若瑄堅強挺過那段人生低谷，卻疑似挽救不了和李雲峰的婚姻。
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