11友邦力挺入《聯合國氣候變化綱要公約》　外交部：善盡國際責任

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海地環境部長James Cadet表示：「我們藉此機會見證台灣人民為因應氣候變遷展現出的奉獻精神和與使命感。」
貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部長Orlando Habet呼籲：「讓中華民國（台灣）以專業、務實、有貢獻方式參與《聯合國氣候變化綱要公約》進程。」
馬紹爾群島天然資源暨商務部長John Silk強調：「我們支持台灣以觀察員身份參與《聯合國氣候變化綱要公約》，同時呼籲各方支持台灣參與。台灣人民享有與其他國家人民相同權利，不應被遺落，他們的貢獻也不應被忽視。」
瓜地馬拉環境暨天然資源部次長Marco Vinicio Ochoa Galindo指出：「台灣透過國際合作計畫為瓜地馬拉強化氣候變遷調適和韌性措施做出貢獻，為此我們支持台灣能夠參與這個重要的國際機制。」
諾魯氣候變遷次長Reagan Moses提到：「感謝台灣啟動提供給4個開發中太平洋島國的公正轉型基金。台灣是諾魯長期且重要夥伴，共同因應日益加劇的氣候變遷影響。」
外交部表示，對於各國友人相繼力挺支持台灣參與全球環境治理機制表達由衷感謝，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷做出正面貢獻，並藉此呼籲國際社會，支持台灣有意義地參與《聯合國氣候變化綱要公約》。