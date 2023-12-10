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11友邦力挺入《聯合國氣候變化綱要公約》　外交部：善盡國際責任

▲COP28聯合國氣候峰會在阿拉伯聯合大公國登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲COP28聯合國氣候峰會在阿拉伯聯合大公國登場。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

「聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會」（UNFCCC COP28）於今（112）年11月30日在杜拜開幕，我國友邦包括海地、貝里斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉、諾魯等國於9日「高階會議」（High Level Segment）為我執言。瓜地馬拉環境暨天然資源部次長Marco Vinicio Ochoa Galindo指出：「台灣透過國際合作計畫為瓜地馬拉強化氣候變遷調適和韌性措施做出貢獻，為此我們支持台灣能夠參與這個重要的國際機制。」

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外交部今日指出，這是繼上週巴拉圭、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、史瓦帝尼等6友邦元首於「氣候行動峰會」（World Climate Action Summit）為我國執言後，再度有友邦仗義執言，該部對於11個友邦接力以實際行動聲援我國，支持台灣參與國際氣候治理機制表達誠摯感謝。

海地環境部長James Cadet表示：「我們藉此機會見證台灣人民為因應氣候變遷展現出的奉獻精神和與使命感。」 

貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部長Orlando Habet呼籲：「讓中華民國（台灣）以專業、務實、有貢獻方式參與《聯合國氣候變化綱要公約》進程。」 

馬紹爾群島天然資源暨商務部長John Silk強調：「我們支持台灣以觀察員身份參與《聯合國氣候變化綱要公約》，同時呼籲各方支持台灣參與。台灣人民享有與其他國家人民相同權利，不應被遺落，他們的貢獻也不應被忽視。」 

瓜地馬拉環境暨天然資源部次長Marco Vinicio Ochoa Galindo指出：「台灣透過國際合作計畫為瓜地馬拉強化氣候變遷調適和韌性措施做出貢獻，為此我們支持台灣能夠參與這個重要的國際機制。」 

諾魯氣候變遷次長Reagan Moses提到：「感謝台灣啟動提供給4個開發中太平洋島國的公正轉型基金。台灣是諾魯長期且重要夥伴，共同因應日益加劇的氣候變遷影響。」 

外交部表示，對於各國友人相繼力挺支持台灣參與全球環境治理機制表達由衷感謝，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷做出正面貢獻，並藉此呼籲國際社會，支持台灣有意義地參與《聯合國氣候變化綱要公約》。

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