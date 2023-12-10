亞錦賽／大巨蛋加開內野第二層座位！球迷進、退場動向一次看
亞錦賽冠軍戰將在今（10日）晚剪6點30分上演「中日大戰」，冠軍戰除了B1層內外野1.7萬個座位全開外，更特別首次加開內野座位區2樓的5000席座位，其中台北市府體育局也強調，「請要前往內野2樓的球迷，需至Gate 1並依現場指示動線入場。」
記者張志宇/綜合報導
冠軍戰預計下午4點30分開放球迷入場，北市府體育局針對首度開放的內野2樓觀眾席，呼籲球迷沿忠孝東路至1樓地面層至Gate 1並依現場指示動線入場，再依序由兩側手扶梯、樓梯至2樓。內野區B1層則從Gate 2、3、4進出場，外野區從Gate 8進出場。
至於在散場時，內野區球迷請從Gate 1、2、3、4離場，可以沿著忠孝東路前往捷運市政府站，或透過B2層的忠孝東路四段地下廊道，前往捷運國父紀念館4號出入口；外野區則可沿光復南路至捷運國父紀念館5號出入口。
值得一提，目前大巨蛋票房最高的是亞錦賽開幕戰的「中韓大戰」，當日湧入16647人，昨（9日）超級循環賽台菲戰則吸引16298人的次高票房，今晚冠軍戰則十分有望創造近2萬2千人為中華隊加油的紀錄。
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