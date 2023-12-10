北市府員工滿意度數字出爐！議員解碼蔣萬安與柯文哲不同

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林延鳳強調，蔣萬安近日以媒體評比「幸福城市六都第一」感到自豪，但其市府員工卻未必有所同感，呼籲其應深自反省，為何會被認為比那位「整天喊撤換人、每天晨會罵人」的柯文哲還差；另外，研考會曾對外稱11月底公布整體分析報告全文，但最終以「尚在綜整」為由，在本月提供給她的「只有數字」，並無過往「開放填答」之質性分析，更無對數據加以解釋，呼籲研考會盡快公布調查全文，不要讓外界有「還在為長官打圓場、找理由」之聯想。
林延鳳指出，過去柯文哲在府內領導滿意度，除了2015年，即上任第一年有滿意度72.31%「蜜月行情」，自2016年開始就「雪崩式下跌」到39.14%，此後「一蹶不振」從未過60%，但表現評分部分高點則為2018年，達77.4分，此後也一路下滑，最後一年甚至比其上任之初的72.58分還差，為71.95分。而蔣萬安本人在領導滿意度與評分方面，與去年相比雙雙小跌，滿意度為56.46%，雖比去年柯市府時期下跌1.29%，卻比柯任內年平均54.35%還高，也贏過柯任內其中較低之四個年度，而表現評分則為71.72分、比去年下跌0.23分，雖然幾近平手，但該評分卻為九年來「倒數第二」，也比柯八年平均73.46分還低，形同「府內人緣比柯好，但被認為表現比柯還差」的反差。
林延鳳指出，這樣的現象不只出現在市長，更出現在對局處首長之評價，其今年市府一級主管之員工滿意度為60.61%，比去年小漲0.02%，贏過柯市府任內除2015年高點（78.41%）之外的任一年度，但表現方面，卻創下調查九年以來新低，為71.39分，比柯市府任一年度都要差。其中是否有外傳在自己單位內被討厭，以至於遭蔣市府撤換的某幾位前局處首長「拉低分數」，因研考會不公開個別局處成績，不得而知，但可見蔣市府局處首長在機關內，也普遍面臨「人緣較柯市府好，但表現卻不好」的評價。
林延鳳認為，「柯文哲的暴君、善變性格」造就了他的領導統御能力不被認同，因此蔣萬安或任何人能在滿意度上贏過柯，是「輕而易舉」不足為奇，反倒是領導表現上，蔣團隊的評分卻與柯團隊不相上下，甚至比柯還差，這還是出自於市府內部的評價，這就更令人好奇，這群每日都在市政大樓辦公的夥伴，究竟是有何比市民更加「第一手」的見聞才會出此評斷？她大膽推測，在蔣的數據當中未見柯剛上任或競選連任時「飆升」的「慶祝行情」，恐怕是其不熟悉市政、「小孩開大車」的印象，在上任之初早已深植人心，連帶使得基層普遍看衰他和局處首長之表現。
林延鳳表示，由於研考會「11月提供相關整體報告」之承諾跳票，只有統計數據，而無其他論述，甚至過去大家常看見的「柯市府員工心得」開放式填答摘錄也都沒有提供，因此也無法進一步確認這些數字變化之真正原因，她認為研考會應趕緊公佈完整報告，蔣萬安也應當自我反省，自己為何在府內會「空有好人緣，卻被認為沒有好表現」，「台北需要的是好能力市長，而不是爛好人市長」不要只沈浸在「幸福城市六都第一」的喜悅中，否則顧此失彼恐後患無窮。