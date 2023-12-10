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北市府員工滿意度數字出爐！議員解碼蔣萬安與柯文哲不同

▲臺北市長蔣萬安人緣比前市長柯文哲好。（圖／看見．齊柏林基金會提供）
▲臺北市長蔣萬安人緣比前市長柯文哲好。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

記者邱新博／台北報導

柯前市府創設員工滿意度調查，府內公務員可替市長與局處首長之領導能力和工作表現進行評分與滿意度填答，台北市議員林延鳳發現，今年蔣市府局處首長獲得之評分為71.39分，為北市府自2015年開辦相關調查以來最低，而市長蔣萬安則獲71.72分，也只贏過前市長柯文哲任內最低之2016年69.53分，為歷年來第二低，但在滿意度上，蔣團隊獲得之府內支持整體而言，卻普遍比柯團隊好。

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林延鳳認為，這代表蔣萬安「府內人緣比柯好，表現被認比柯差」，雖不像柯「酷吏」那樣令人討厭，但「小孩開大車」不懂市政之印象也深植人心，因此市府員工給了公允的評價，看衰蔣帶領團隊的表現。她引述市府員工對她的形容，就是柯「不懂又愛裝懂，愛生氣又善變」，而蔣則是「不懂就擺爛、放任式領導」，這又從其議會備詢時之答覆，常以「再研議」而做不了決定之表現可以見得。

林延鳳強調，蔣萬安近日以媒體評比「幸福城市六都第一」感到自豪，但其市府員工卻未必有所同感，呼籲其應深自反省，為何會被認為比那位「整天喊撤換人、每天晨會罵人」的柯文哲還差；另外，研考會曾對外稱11月底公布整體分析報告全文，但最終以「尚在綜整」為由，在本月提供給她的「只有數字」，並無過往「開放填答」之質性分析，更無對數據加以解釋，呼籲研考會盡快公布調查全文，不要讓外界有「還在為長官打圓場、找理由」之聯想。

林延鳳指出，過去柯文哲在府內領導滿意度，除了2015年，即上任第一年有滿意度72.31%「蜜月行情」，自2016年開始就「雪崩式下跌」到39.14%，此後「一蹶不振」從未過60%，但表現評分部分高點則為2018年，達77.4分，此後也一路下滑，最後一年甚至比其上任之初的72.58分還差，為71.95分。而蔣萬安本人在領導滿意度與評分方面，與去年相比雙雙小跌，滿意度為56.46%，雖比去年柯市府時期下跌1.29%，卻比柯任內年平均54.35%還高，也贏過柯任內其中較低之四個年度，而表現評分則為71.72分、比去年下跌0.23分，雖然幾近平手，但該評分卻為九年來「倒數第二」，也比柯八年平均73.46分還低，形同「府內人緣比柯好，但被認為表現比柯還差」的反差。


林延鳳指出，這樣的現象不只出現在市長，更出現在對局處首長之評價，其今年市府一級主管之員工滿意度為60.61%，比去年小漲0.02%，贏過柯市府任內除2015年高點（78.41%）之外的任一年度，但表現方面，卻創下調查九年以來新低，為71.39分，比柯市府任一年度都要差。其中是否有外傳在自己單位內被討厭，以至於遭蔣市府撤換的某幾位前局處首長「拉低分數」，因研考會不公開個別局處成績，不得而知，但可見蔣市府局處首長在機關內，也普遍面臨「人緣較柯市府好，但表現卻不好」的評價。

林延鳳認為，「柯文哲的暴君、善變性格」造就了他的領導統御能力不被認同，因此蔣萬安或任何人能在滿意度上贏過柯，是「輕而易舉」不足為奇，反倒是領導表現上，蔣團隊的評分卻與柯團隊不相上下，甚至比柯還差，這還是出自於市府內部的評價，這就更令人好奇，這群每日都在市政大樓辦公的夥伴，究竟是有何比市民更加「第一手」的見聞才會出此評斷？她大膽推測，在蔣的數據當中未見柯剛上任或競選連任時「飆升」的「慶祝行情」，恐怕是其不熟悉市政、「小孩開大車」的印象，在上任之初早已深植人心，連帶使得基層普遍看衰他和局處首長之表現。

林延鳳表示，由於研考會「11月提供相關整體報告」之承諾跳票，只有統計數據，而無其他論述，甚至過去大家常看見的「柯市府員工心得」開放式填答摘錄也都沒有提供，因此也無法進一步確認這些數字變化之真正原因，她認為研考會應趕緊公佈完整報告，蔣萬安也應當自我反省，自己為何在府內會「空有好人緣，卻被認為沒有好表現」，「台北需要的是好能力市長，而不是爛好人市長」不要只沈浸在「幸福城市六都第一」的喜悅中，否則顧此失彼恐後患無窮。

▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）
▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）
▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）
▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）
▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）
▲市府員工評蔣市府局處首長表現。（圖／林延鳳提供）

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