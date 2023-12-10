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珍奶有勁敵！楊枝甘露從台紅到日本　櫻花妹愛「來一杯犒賞自己」

▲楊枝甘露在登陸日本後隨即擄獲新粉絲，在日本市場曝光度越來越高。（圖／翻攝自DIME）
▲楊枝甘露在登陸日本後隨即擄獲新粉絲，在日本市場曝光度越來越高。（圖／翻攝自DIME）

國際中心徐筱晴／綜合報導

珍珠奶茶號稱台灣之光，這項台灣名產近年在日本刮起旋風，成為人手一杯的超人氣飲料，不過今年珍奶似乎出現了敵手，在楊枝甘露攻佔台灣手搖店之後，現在也已經登陸日本。雖然先前日本曾掀起過珍奶熱潮，但由芒果、西米及珍珠結合的楊枝甘露也漸漸擄獲新粉絲，先前更有日媒預測楊枝甘露將成為日本2023年流行食物第一名。

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根據《日經新聞》報導，起源於香港的「楊枝甘露」既有新鮮芒果和椰奶的甜味，又有葡萄柚清爽的酸味，再加上西米的潤滑口感，使其近來在日本受到歡迎。甚至有日本人因為「無法忘記曾經吃過的味道」而挑戰自製楊枝甘露。在日本食譜網站Cookpad上也看見網友上傳簡易楊枝甘露的做法。一名日本民眾表示，「小粒珍珠彈牙有嚼勁，嚼起來心情舒暢。味道也不甜膩，每天都想吃。」

不過目前在日本提供楊枝甘露的餐飲店還很少，不過自從推出了瓶裝飲料型的楊枝甘露後，使得買氣直線上升，而這也要歸功於台灣。台灣推出大瓶裝楊枝甘露，經過各種改良之後，作為手搖店飲料流行起來，從2021年左右開始人氣大漲。

從事水果進口銷售業務的FRUTA FRUTA在日本於2022年底時，於自家電商網站推出超過1公斤的瓶裝楊枝甘露，才過了4天就遭到搶購一空。Costco也跟進販售楊枝甘露，在2023年2月春節時賣出了約2萬4000瓶，銷路還擴大到了餐飲店。

全家便利商店隨後也推出了235g的小瓶裝，最初僅限定關東發售，但銷售區域在8至9月時擴大到了關西、北海道及東北地區。全家分析，楊枝甘露以20多歲至30多歲女性為主，是一款「犒賞自己」的甜點飲料。一名30多歲女性表示，「與之前流行的奶茶不同，楊枝甘露的珍珠較小，很好喝。」

日本先前曾掀起過3次珍奶熱潮。第一次是在1990年代，當時是小粒白色珍珠加椰奶，必須用湯匙舀來吃；第二次則在2008年左右，當時台灣手搖「珍珠奶茶」在日本流行起來，可以用粗吸管吸出杯底的珍珠在當時非常的新鮮；到了2018年第三次珍奶熱潮時，許多年輕人喜歡在網路上PO喝珍奶的照片，甚至出現了「喝珍奶（タピる）」等新創詞語。

而發源於香港的楊枝甘露與1990年代在日本流行的珍珠奶茶相近，在經過台灣改良引進日本的瓶裝飲料型楊枝甘露，使用小顆的白色珍珠，口感更滑順，未來在日本市場見到機會越來越多。

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