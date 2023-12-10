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楊丞琳笑虧「河南人愛騙人」挨批！1天就改口：為無禮的玩笑道歉

▲楊丞琳笑虧「河南人愛騙人」挨批，她1天就改口致歉：「為無禮的玩笑道歉。」（圖／翻攝自楊丞琳微博）
▲楊丞琳笑虧「河南人愛騙人」挨批，她1天就改口致歉：「為無禮的玩笑道歉。」（圖／翻攝自楊丞琳微博）

記者黃雅琪／綜合報導

楊丞琳2019年與中國歌手李榮浩結婚後，事業重心全部放在中國大陸，昨（9）日她在鄭州演唱會上開玩笑說：「河南人愛騙人！」引發軒然大波，今日火速在微博上道歉：「為無禮的玩笑道歉。」

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▲楊丞琳在鄭州演唱會上，爆發失言風波。（圖／翻攝自楊丞琳微博）
▲楊丞琳在鄭州演唱會上，爆發失言風波。（圖／翻攝自楊丞琳微博）
楊丞琳昨日在鄭州演唱會上表演時，大銀幕正好播放著一對情侶歌迷接吻畫面，引起全場興奮尖叫，楊丞琳唱完後立刻問大家：「在哪裡啊？我要去看看是誰在親親。」沒有得到答案的楊丞琳堅決不唱歌，突然開玩笑說：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我，鄭州人真的好調皮哦。」

▲楊丞琳為失言風波道歉。（圖／翻攝自楊丞琳微博）
▲楊丞琳為失言風波道歉。（圖／翻攝自楊丞琳微博）
「失言」風波甚囂塵上，楊丞琳今日親上火線在微博公開道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

只是許多網友仍不願買單，紛紛留言說「不是第一次了吧楊丞琳」、「以後千萬不要來我們河南！這麼明目張膽的地域黑，這玩笑一點也不好笑，就是你的心聲，親自帶節奏，真的可以」、「這算哪門子開玩笑？」、「這不就是地域歧視啊。」

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