高呼「視而不見30年」！兩年一度移工大遊行今舉辦　最重大訴求曝

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根據官方資料顯示，移工直聘中心這15年來，使用率最高的年度僅佔11.9%，且曾在2018年降至1.13%。監察院2019年的調查報告指出：「因為手續文件仍不夠簡便，透過直聘引進外勞的比例始終未超過1成」。從原本的數十個據點，一路縮編到至今只剩台北一個據點，遭民團質疑是「政府的遮羞布」。
「廢除私人仲介」一直是MENT多年堅定的訴求，特別是這幾年猖獗的「買工費」，完全顯現私人仲介無底線追逐利益的本質，更突顯政府對私人仲介的放任與圖利。MENT在今年接連舉辦了幾場行動，透過移工及雇主控訴的「仲介鬼故事」，試圖讓社會大眾理解「私人仲介制度惡化」已經到了「政府放任、勞雇都受害」的地步。今年遊行，MENT將焦點特別著重在「跨國聘僱的正義，是政府必須負起的責任」。
MENT表示，今年向移工募集「仲介鬼故事」，並放在移工常使用的社群平台TikToK上。民團指出：「透過移工現身說法，揭露仲介的種種惡行！」而這些影片已逐步放上網路，目前已經累積了將近三十支影片。而這些案例的受害移工，在面對勞動部時，不僅會敗在「舉證」能力，更會敗在就算勞動部幫他們要回受騙或違法的收費，他們還是逃脫不出仲介壟斷的魔掌，落到無工作機會、受「政府瀆職之害」的田地。
MENT指出，每個移工「來台」之前，得先支付一筆從八到二十萬不等的巨額仲介費給母國仲介公司，而這筆錢有一大部分將流入台灣仲介口袋。此外，移工在台期間，台灣仲介還能每個月向移工「合法地」收取「服務費」。一個契約三年累積下來的「服務費」高達六萬元，但這段期間仲介卻未必有提供實質的「服務」，卻造成移工龐大的債務負擔，生活被壓得喘不過氣。
2016年「三年出國一日條款」被廢除後，仲介業者失去了「每三年再收一次仲介費」的金雞母，他們為了收復利益失地，開始向「在台轉換工作」的移工收取勞動部已明定不得收取的「買工費」，一份工作從兩萬到九萬都有，而且過程中不留痕跡、難以蒐證。移工可以選擇不付錢，但代價是找不到工作，最後只能逃跑或被遣返回國。
而仲介業者為了彌補疫情期間少賺的仲介費，從移工身上剝皮賺錢的手法推陳出新、變本加厲，買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款，各種違法收費巧立名目。如今，移工的就業市場違法收費氾濫，尤其是製造業移工幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。
MENT說，移工面對雇主、仲介的各種不合理對待時，即便移工手上已經握有十足的僱主、仲介違法證據，對於是否要申訴？是否要爭取自己的權利？許多移工陷入左右為難。因為無論是自願轉換或被迫失業，「找新工作就要付買工費」，「有錢付買工費，還不一定有工作，因為工作機會都掌握在仲介手上」，如果因為申訴而被仲介業者列入黑名單，未來找工作就會被「封殺」。當移工受制於仲介的掌控被迫選擇忍耐；當移工越來越不敢爭取自己的權利，仲介就越發有恃無恐，各種光怪陸離的「仲介鬼故事」也就越來越多。
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