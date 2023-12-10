元元峇里島遇噁男偷拍！女神現身還原「恐怖過程」預告4年後結婚
寫真女星元元（吳婕安）在上個月中旬去峇里島遊玩時，遇到一位噁男尾隨偷拍裙底風光，讓她感到十分害怕，昨（9）日元元出席好友林艾融寫真簽書會時，也向媒體還原當下的恐怖過程，所幸在朋友的幫助下，才親眼看見對方把照片通通刪光。談到感情，元元坦承已經單身3年，希望在4年後、32歲那年找到對象結婚，完成終身大事。
記者詹鎰睿／台北報導
「去到國外真的要很小心！」元元表示，平常被拍臉她都不會放在心上，直到那次的峇里島之後，她才意識到女孩子獨自在外面的危險性。「我那時候是一個人去廁所，發現對方跟著我很可怕，很怕自己被抓走！」尾隨長達10分鐘之久，這才發現自己的底褲早就被拍得精光，元元也透過對方的舉動，例如不斷檢查手機，偷偷把照片放進垃圾桶隱藏等，更加確定「他絕對是慣犯。」
雖然在朋友的幫助下，見到對方把照片刪光，但元元認為，還是有雲端備份的可能性，談及此事，仍讓元元感到相當害怕。聊到戀情，元元坦承，3年前有和前男友短暫復合過，仍發現彼此不合適，便決定分手，目前依舊是單身狀態，但她強調，絕對會在32歲那年，也就是4年後結婚，並完成生小孩等終身大事。
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