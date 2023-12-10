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T1／謝亞軒6三分、砍下23分！麥卡利絕殺失敗　中信86:85擊敗戰神

▲新北中信特攻謝亞軒命中6記三分球、得到23分，帶領球隊以86:85驚險獲勝。。（圖／T1提供）
▲新北中信特攻謝亞軒命中6記三分球、得到23分，帶領球隊以86:85驚險獲勝。。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻今日和臺北台新戰神在新莊體育館主場進行交手，雙方大戰四節，主場軍靠著射手謝亞軒爆發，命中6記三分球、得到23分，終場以86:85驚險獲勝。

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之前因為腹肌拉傷的林秉聖今天被球隊登錄在出賽名單之中，他在上半場得到11分3籃板4抄截，發揮十分出色，不過主場作戰的中信特攻靠著飛克的壓哨三分球，以46:44取得領先。

前兩節打完戰神洋將麥卡利攻下17分，投籃命中率高達50%，不過近況不佳的中信有贏球壓力，投進7記三分球，外線命中率高達5成，球隊暫時以2分領先。

易籃再戰後，台新仍依賴麥卡利和恩多兩名洋將砍分，而中信則是利用擅長的團隊配合予以回擊，三節打完中信以66:65領先1分。末節謝亞軒3記三分球，讓中信逐漸拉開比分。

之後曾文鼎一攻一守，命中三分球讓中信特攻來到79:69領先10分，不過之後戰神回敬一波8:0的小高潮，將分數追趕上來。之後中信特攻喊出暫停，但阿巴西操刀上籃沒進，麥卡利下一回合兩罰俱中，兩隊戰成85:85平手。

剩下5.5秒，中信ATO戰術執行交給了飛克，結果球一發進來就被恩多犯規，前者站上罰球線，但兩罰只有一中，所幸麥卡利最後一擊未能命中，比賽就此結束。

這場比賽謝亞軒外線11投6中，得到23分5籃板4助攻；阿巴西18分10籃板7助攻。戰神方面，麥卡利攻下全場最高的36分，還有15籃板4助攻；恩多攻下20分15籃板。

上周意外吞下2連敗，上一場延續對獵鷹的優勢，順利止敗。今天面對戰神的比賽，他們重拾招牌防守，只讓戰神得到85分，雖然自己進攻端的發揮也不算理想，但最終仍得以拿下勝利。

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