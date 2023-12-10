藍綠高雄輔選短兵相接　蔣萬安狂跑7行程、高人氣颳「萬安旋風」

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此外，台北市副市長李四川下午會陪同第4選區的陳若翠到仁武仁春黃昏市場掃街拜票，晚間7點半則到梓官，參加第2選區曹桓榮的廟口音樂會。前國民黨主席洪秀柱、蔣萬安、李四川和智庫執行長柯志恩，則會在黃柏霖後援會成立大會合體，展現大團結氣勢。
賴清德跟副手蕭美琴也到高雄輔選綠營小雞。賴蕭配首場行程就是為菊系立委賴瑞隆站台，而賴瑞隆的對手就是國民黨的李明璇，藍綠兩大天王第一場輔選行程都獻給小港，也讓蔣萬安與賴清德隔空比拼人氣。
藍營人士分析，相比綠營接班梯隊各個深陷論文抄襲、桃色風波爭議，藍營的接班梯隊則各個表現亮眼，且蓄積實力，像是台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、國民黨前主席江啟臣都是黨內非常優秀的人選，尤其又以蔣萬安，近期越來越有「太子」的氣勢，到台中、高雄為藍營小雞輔選，更展現高人氣，且蔣萬安又可以吸引到中間、年輕選民，對於國民黨開拓這一塊票源是非常大的助力。
藍營人士也認為，此次藉由2024年總統大選，蔣萬安可以走出舒適圈雙北，到各地輔選，今天更是選在綠營大本營的高雄，但人氣不減，蔣萬安藉此累積選戰歷練，也為未來挑戰大位做好準備，而蔣萬安的高人氣勢必會讓民進黨感到壓力，成為日後假想敵。
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