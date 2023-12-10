徐若瑄被爆離婚！情斷9年富商老公李雲峰　3天前發文「我不快樂」

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徐若瑄嫁入豪門之後，陪先生度過破產危機，李雲峰的馬可波羅海業集團，曾因油價狂瀉虧損3億（約台幣70億元），李雲峰找遍150位金主救公司，東山再起後提到，徐若瑄的正能量是心靈支柱。
李雲峰表示有幾次面對投資方態度不友善，受到委屈，回家發牢騷，徐若瑄就會給予鼓勵，徐若瑄也稱：「我的身分除了是李太太，還會做他的兄弟，在夜深人靜時陪他喝兩杯，化解他的煩悶。」沒想到情比金堅的夫妻，最後敗給遠距離。
徐若瑄小檔案
年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》
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年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
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