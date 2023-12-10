快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

徐若瑄被爆離婚！情斷9年富商老公李雲峰　3天前發文「我不快樂」

▲徐若瑄在與李雲峰離婚的爆料出來之前，3天前發文稱「我不快樂」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄在與李雲峰離婚的爆料出來之前，3天前發文稱「我不快樂」。（圖／翻攝徐若瑄IG）

記者羅凌筠／綜合報導

48歲歌手徐若瑄2014年嫁給新加坡富商李雲峰，歷經李雲峰財務危機、王力宏緋聞事件等波折，9年婚姻照舊不保，被周刊爆料因遠距離分居、個性不合2因素，在上個月簽字離婚，回顧徐若瑄這周社群發文，3天前才PO：「我現在不快樂，你呢？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐若瑄承認低潮「我現在不快樂」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄承認低潮「我現在不快樂」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
徐若瑄3天前路過商場，頭戴鴨舌帽，走過一顆吊滿燈飾的聖誕樹，被友人捕捉大明星私底下樸實無華的一面，一向給人「鋼鐵V」的樂觀形象，徐若瑄卻罕見在文中吐露心情不佳：「I’m not Happy now. How about You?」

▲徐若瑄（左圖右）與老公李雲峰（左圖左）遭披露上個月離婚。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
▲徐若瑄（左圖右）與老公李雲峰（左圖左）遭披露上個月離婚。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
徐若瑄嫁入豪門之後，陪先生度過破產危機，李雲峰的馬可波羅海業集團，曾因油價狂瀉虧損3億（約台幣70億元），李雲峰找遍150位金主救公司，東山再起後提到，徐若瑄的正能量是心靈支柱。

李雲峰表示有幾次面對投資方態度不友善，受到委屈，回家發牢騷，徐若瑄就會給予鼓勵，徐若瑄也稱：「我的身分除了是李太太，還會做他的兄弟，在夜深人靜時陪他喝兩杯，化解他的煩悶。」沒想到情比金堅的夫妻，最後敗給遠距離。

▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
▲徐若瑄的豪門婚姻生變，與富商老公李雲峰傳出離婚。（圖／翻攝徐若瑄臉書、NOWnews社群中心製圖）
徐若瑄小檔案

年齡：48歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫《可愛女人》
徐若瑄《愛笑的眼睛》
電影《孤味》主題曲—《別人的》
影視代表作：
《狂愛龍捲風》
《金田一少年之事件簿香港九龍財寶殺人事件》
《賽德克．巴萊》
《信用詐欺師JP：公主篇》

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

徐若瑄情史超豐富！從吳奇隆到吳建豪　號稱「男神收割機」

徐若瑄曾捲王力宏風波！經紀人嚎啕大哭　李雲峰大動作發聲護妻

徐若瑄昔復出救豪門尪！助李雲峰還債務66億　「從沒想當貴太太」

快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞