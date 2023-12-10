聖誕老人新幫手！生成式AI也能回信 加速專屬聖誕卡片寄送
近年來人工智慧（AI）的高速發展與應用在生活中更加普及，隨著聖誕節的到來，每年寫信到北極給聖誕老人的活動也迎來全球各地小朋友的響應，而為了幫助這些忙得不可開交的聖誕老人，有業者也利用AI技術生成內容獨一無二的特別回信，加速孩子們收到專屬聖誕卡片的時間。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，每年都有大批的小朋友在聖誕假期前寫信給聖誕老人，許多協助回信的機構往往來不及在佳節前夕完成回覆，一家採用生成式AI技術的自動回信網站「Handwrytten」就設計了即時回覆的專屬聖誕卡服務「HandwryttenBySanta」，且稱任何年齡層的兒童都能擁有不同的內容與聖誕老人簽名。
該服務是讓家長代替小孩輸入想對聖誕老人說的話、許下的願望等等，網站就會自動按照輸入的姓名、地址與信封內容生成專屬回應，家長也可以自訂回信內容；此外，每封聖誕卡上面有不同的聖誕老人徽章印記可以挑選，同時信封上還會以鋼筆字體、手工風格寫下來自北極的聖誕老人地址與簽名，相當具有佳節氛圍。
「Handwrytten」在網站上指出，每年聖誕老人都在這個充滿喜悅的節慶相當忙碌，除了管理小精靈、照顧馴鹿們以外，還得花時間檢查送禮雪橇，「相信Handwrytten的機器人可以幫忙聖誕老人回覆一些小朋友們寄來的信」，另外該服務有6千封免費回信額度，之後將收取每封回信3.25美元起的小額費用。