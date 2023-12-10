橘色旋風襲捲高雄！時代大道湧入8.5萬人　橘高校加碼演出成名曲

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穿著鮮豔橘色隊服的「橘色惡魔」今日下午一現身時代大道，立刻吸引全場目光，現場民眾報以極熱烈掌聲、歡呼聲，熱切歡迎他們來到高雄，也表達對於近距離觀賞表演的高度期待。
高雄市長陳其邁也親自出席觀賞橘色惡魔的演出，感動表示：「非常感謝橘高校帶來這麼活潑熱血、專業又感染力爆棚的精彩演出，燦爛的橘式笑容更讓所有人都深受感動！」不只希望橘色惡魔能在高雄留下美好回憶，更期盼透過音樂表演，以及青年學生之間的交流，讓台日友情更加深化緊密。
帶著燦爛「橘式笑容」的「橘色惡魔」進場時以電影《歌舞青春》主題曲「We’re All in This Together」展現奔放熱力，更帶來1988年冬季奧運會主題曲「Winter games」、結合流行和放克音樂元素的「Celebration」，以及歡樂場合炒熱氣氛的首選「September」，節奏感十足的俐落動作、隊伍的精準變化，搭配多樣樂器演出，帶來視覺聽覺的雙重饗宴。
現場氣氛熱烈，民眾高喊安可，「橘色惡魔」因此加碼安可演出，帶來被譽為最最夢幻的成名曲「Sing Sing Sing」，活力十足、高水準的專業演出讓現場再掀高潮，在全場歡聲雷動以及如雷掌聲下，再以法國「Les Champs-Élysées」這首輕爵士歌曲進行退場，為演出劃下完美句點。
為了展現高雄的熱情能量，高雄市政府也在現場安排發放「橘色惡魔襲捲高雄」應援手幅，更有不少橘高校的熱情粉絲早已提前印製好應援手幅，帶到表演現場，高舉手幅替橘高校加油打氣，現場一片橘黑色主視覺的壯觀「手幅海」，也讓「橘色惡魔」大感驚喜，感受到現場民眾的滿滿熱情。
此次橘色惡魔在時代大道的演出，五所高雄在地學校也同場演出，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗接連帶來精彩表演，高雄市政府特別感謝文化總會的大力協助，讓南部民眾也能近距離觀賞橘色惡魔的精湛演出，更期盼藉由橘高校難得在高雄的演出機會，讓日本學生更認識高雄、同時促進台日之間的學生音樂交流，深化台日情誼。