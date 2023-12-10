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徐若瑄遭預言3年內離婚！曾衰捲王力宏緋聞　命理師：婚姻難過關

▲徐若瑄今日驚爆與老公李雲峰已於上個月簽字離婚，她2021年底曾捲入男星王力宏的桃色風波，被塔羅牌老師艾菲爾預言3年內會面臨離婚問題。（圖／記者林柏年攝）
▲徐若瑄今日驚爆與老公李雲峰已於上個月簽字離婚，她2021年底曾捲入男星王力宏的桃色風波，被塔羅牌老師艾菲爾預言3年內會面臨離婚問題。（圖／記者林柏年攝）

記者賴禹妡／綜合報導

48歲女星徐若瑄2014年與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰（Sean）結婚，兩人婚後育有1子。沒想到卻在今（10）日驚爆，2人已於上個月簽字離婚，結束9年婚姻。而徐若瑄曾在2021年底捲入男星王力宏的桃色風波，當時塔羅牌老師艾菲爾就公開預言，徐若瑄雖然在事業上能順利度過難關，但婚姻部分沒辦法安全過關，將在3年內面臨離婚問題，沒想到對比現況竟一語成讖。 

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▲徐若瑄（左圖左）否認是王力宏（左圖右）劈腿對象，律師曝唯一解方，右圖為李靚蕾。(圖／徐若瑄、李靚蕾IG)
▲徐若瑄曾在2021年底捲入王力宏婚內出軌事件，當時李雲峰曾公開發表聲明力挺妻子。（圖／翻攝自徐若瑄、李靚蕾IG）
徐若瑄曾在2021年底捲入王力宏婚內出軌事件，當時王力宏前妻李靚蕾在聲明中提到，王力宏身邊有一名女性好友「自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公，你們約砲的過往讓我感到不舒服」，還說王力宏明知違反法規也要飛奔去找她家聚會。當時不少人認為就是在指王力宏曾不顧防疫規定跑到徐若瑄家聚餐。 

而李雲峰心疼徐若瑄遭影射誹謗，當時曾公開發表聲明力挺妻子，強調相信老婆的為人，強力捍衛徐若瑄的清白。對此，塔羅牌老師艾菲爾當時就在節目《命運好好玩》中預言，針對這起事件，徐若瑄在事業方面並不會受到影響，依然可以爭取到很多代言及媒體宣傳的機會，但是在婚姻部分沒辦法安全過關，「因為她的婚姻運已經受到波及，有可能在3年內會有離婚的問題」。 

▲徐若瑄曾在2021年底捲入男星王力宏的桃色風波，當時塔羅牌老師艾菲爾就公開預言，徐若瑄將在3年內面臨離婚問題，沒想到對比現況竟一語成讖。 （圖／翻攝自「命運好好玩 官方頻道」YT）
▲徐若瑄曾在2021年底捲入男星王力宏的桃色風波，當時塔羅牌老師艾菲爾就公開預言，徐若瑄將在3年內面臨離婚問題，沒想到對比現況竟一語成讖。 （圖／翻攝自「命運好好玩 官方頻道」YT）
而根據《鏡週刊》報導，李雲峰及徐若瑄因工作關係分隔兩地，李雲峰在新加坡打拼事業，徐若瑄則在台灣發展，夫妻倆面臨長時間遠距離婚姻且個性差異的難關，雖然度過債務及外遇風波，最終仍選擇結束9年婚姻。 

▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）

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