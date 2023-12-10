徐若瑄遭預言3年內離婚！曾衰捲王力宏緋聞 命理師：婚姻難過關
48歲女星徐若瑄2014年與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰（Sean）結婚，兩人婚後育有1子。沒想到卻在今（10）日驚爆，2人已於上個月簽字離婚，結束9年婚姻。而徐若瑄曾在2021年底捲入男星王力宏的桃色風波，當時塔羅牌老師艾菲爾就公開預言，徐若瑄雖然在事業上能順利度過難關，但婚姻部分沒辦法安全過關，將在3年內面臨離婚問題，沒想到對比現況竟一語成讖。
記者賴禹妡／綜合報導
徐若瑄曾在2021年底捲入王力宏婚內出軌事件，當時王力宏前妻李靚蕾在聲明中提到，王力宏身邊有一名女性好友「自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公，你們約砲的過往讓我感到不舒服」，還說王力宏明知違反法規也要飛奔去找她家聚會。當時不少人認為就是在指王力宏曾不顧防疫規定跑到徐若瑄家聚餐。
而李雲峰心疼徐若瑄遭影射誹謗，當時曾公開發表聲明力挺妻子，強調相信老婆的為人，強力捍衛徐若瑄的清白。對此，塔羅牌老師艾菲爾當時就在節目《命運好好玩》中預言，針對這起事件，徐若瑄在事業方面並不會受到影響，依然可以爭取到很多代言及媒體宣傳的機會，但是在婚姻部分沒辦法安全過關，「因為她的婚姻運已經受到波及，有可能在3年內會有離婚的問題」。
而根據《鏡週刊》報導，李雲峰及徐若瑄因工作關係分隔兩地，李雲峰在新加坡打拼事業，徐若瑄則在台灣發展，夫妻倆面臨長時間遠距離婚姻且個性差異的難關，雖然度過債務及外遇風波，最終仍選擇結束9年婚姻。