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行銷推廣高雄海洋文化！高雄秋刀魚節大海開吃活動前鎮漁港登場

▲高雄市政府海洋局與高雄區漁會共同舉辦高雄秋刀魚節大海開吃活動，在高雄市長陳其邁(中)高歌一曲快樂的出帆，為整個活動掀起高潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市政府海洋局與高雄區漁會共同舉辦高雄秋刀魚節大海開吃活動，在高雄市長陳其邁(中)高歌一曲快樂的出帆，為整個活動掀起高潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府海洋局與高雄區漁會於9日及10日兩天，在前鎮漁港西岸碼頭，共同舉辦高雄秋刀魚節大海開吃活動，以行銷推廣高雄海洋文化，並在高雄市長陳其邁高歌一曲快樂的出帆，為整個活動掀起高潮。

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▲高雄秋刀魚節大海開吃活動，席開百桌，湧入大批人潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄秋刀魚節大海開吃活動，席開百桌，湧入大批人潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)
高雄秋刀魚節大海開吃活動，是由高雄市長陳其邁主持，行政院海洋委員會副主任委員洪文玲、農業部政務次長陳添壽、高雄區漁會理事長謝龍隱、圍網公會理事長黃一茂等漁業界人士與會，在高雄市長陳其邁高歌一曲快樂的出帆，為整個活動揭開序幕，席開百桌，湧入大批人潮。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)
高雄市長陳其邁表示，近年來，在高雄市政府、中央政府及遠洋漁業團體的共同努力下，成功爭取新台幣81億元，來通盤改造前鎮漁港，改造項目包括，雨水及汙水下水道、多功能船員服務中心、漁民服務中心、魚市場大樓及漁港道路等新(改)建，期待在整體建設完工後，將可看到全台灣最新、最好、最安全、最衛生的前鎮漁港。

陳其邁說，高雄市政府也將進一步改善前鎮漁港周邊的道路建設及整體景觀，而高雄是我國遠洋漁業重鎮，前鎮漁港就是我國漁業界的台積電，其秋刀漁船所捕獲的秋刀魚，不僅提供全國民眾食用，也外銷全世界，讓全世界從我國的遠洋漁業看到台灣。

高雄市政府海洋局局長黃登福指出，前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，設籍遠洋漁船每年創造產值約新台幣300億元，若再加上周邊產業鏈，包括水產品冷凍倉儲、物流、船舶五金、船舶維修及漁網具等，整體產值每年約新台幣1000億元。

高雄區漁會理事長謝龍隱說，秋刀魚是我國遠洋漁業相當重要的漁產品，每年這個時候，秋刀漁船紛紛從日本漁場滿載歸國，並齊聚前鎮漁港卸售秋刀魚，同時也加緊腳步地將船上的漁具、燈具更換成可捕撈魷魚的設備，一切就緒後，再啟航前往阿根廷捕撈魷魚。

▲活動現場有秋刀魚1元特賣，以及提供現烤秋刀魚試吃。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲活動現場有秋刀魚1元特賣，以及提供現烤秋刀魚試吃。(圖／高雄市政府海洋局提供)
現在正是前鎮漁港最熱鬧的時候，也是國產秋刀魚最肥美好吃的時節，歡迎全國民眾可趁高雄秋刀魚節期間，來前鎮漁港探索傳說中的秋刀漁船，並搶先解鎖前鎮漁港蛻變後的風貌，活動現場融入國際元素，規劃飄洋異見你市集、秋刀魚1元特賣及烤秋刀魚體驗等活動，歡迎全國民眾來品嚐秋刀魚及異國美食。

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