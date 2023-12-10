行銷推廣高雄海洋文化！高雄秋刀魚節大海開吃活動前鎮漁港登場

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高雄市長陳其邁表示，近年來，在高雄市政府、中央政府及遠洋漁業團體的共同努力下，成功爭取新台幣81億元，來通盤改造前鎮漁港，改造項目包括，雨水及汙水下水道、多功能船員服務中心、漁民服務中心、魚市場大樓及漁港道路等新(改)建，期待在整體建設完工後，將可看到全台灣最新、最好、最安全、最衛生的前鎮漁港。
陳其邁說，高雄市政府也將進一步改善前鎮漁港周邊的道路建設及整體景觀，而高雄是我國遠洋漁業重鎮，前鎮漁港就是我國漁業界的台積電，其秋刀漁船所捕獲的秋刀魚，不僅提供全國民眾食用，也外銷全世界，讓全世界從我國的遠洋漁業看到台灣。
高雄市政府海洋局局長黃登福指出，前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，設籍遠洋漁船每年創造產值約新台幣300億元，若再加上周邊產業鏈，包括水產品冷凍倉儲、物流、船舶五金、船舶維修及漁網具等，整體產值每年約新台幣1000億元。
高雄區漁會理事長謝龍隱說，秋刀魚是我國遠洋漁業相當重要的漁產品，每年這個時候，秋刀漁船紛紛從日本漁場滿載歸國，並齊聚前鎮漁港卸售秋刀魚，同時也加緊腳步地將船上的漁具、燈具更換成可捕撈魷魚的設備，一切就緒後，再啟航前往阿根廷捕撈魷魚。
現在正是前鎮漁港最熱鬧的時候，也是國產秋刀魚最肥美好吃的時節，歡迎全國民眾可趁高雄秋刀魚節期間，來前鎮漁港探索傳說中的秋刀漁船，並搶先解鎖前鎮漁港蛻變後的風貌，活動現場融入國際元素，規劃飄洋異見你市集、秋刀魚1元特賣及烤秋刀魚體驗等活動，歡迎全國民眾來品嚐秋刀魚及異國美食。