展現大團結氛圍！中鋼歡度52週年廠慶場面溫馨

中鋼公司於9日晚間，在該公司小港廠行政區，舉辦歡度52週年廠慶活動，以我愛52中鋼永續發光為主軸，將智慧創新、綠能減碳、價值共創三項新願景要素及數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型三大轉型行動等意象，融入廠慶活動中，展現大團結氛圍。
記者黃守作／高雄報導
中鋼公司歡度52週年廠慶活動，是由中鋼公司董事長翁朝棟主持，有多位歷任退休的董事長、總經理出席，以及在董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智所帶領的經營團隊，以及中鋼企業工會理事長陳春生、監事會召集人彭漢廷、立法委員賴瑞隆等人與會，共同點亮燈柱，期許全體中鋼人攜手團結，以二軸三轉實現新願景，不僅讓中鋼持續發光，也為中鋼永續成長奮力前行。
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼今(112)年恢復到小港廠舉辦廠慶活動，主要因為近年來新生代中鋼人陸續的加入，希望讓新進員工瞭解到小港是中鋼的起家厝，也是中鋼精神醞釀發揚的基地，因此也安排廠區巡禮及史蹟館參觀活動，讓年輕同仁及眷屬不僅瞭解中鋼投入ESG的努力，也感受到建廠初期的篳路藍縷歷程，他勉勵同仁飲水思源之同時，能夠承接中鋼52年累積的經驗及智慧，並承擔下一個50年發展的榮耀使命。
翁朝棟說，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼在新願景引領下，擘畫10年期經營發展策略，積極推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業兩大主軸及開展三大轉型工作。
中鋼企業工會理事長陳春生指出，中鋼藉由廠慶規劃的一系列活動，鼓勵同仁們在工作忙碌之餘，帶著家人親友來到公司一同歡聚，也凝聚員工士氣與向心力，期許同仁秉持信心、恆心、決心與韌性，共同發揮團隊、企業、踏實、求新的中鋼精神，代代傳承團結奮發，讓中鋼持續綻放光芒、永續成長，朝專、精、強的智慧精緻鋼廠邁進。