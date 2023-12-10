T1／中信特攻爆傷病潮！可用之兵只剩7人 艾德、譚傑龍要休3-4周
新北中信特攻今（10）日以86:85擊敗臺北台新戰神，球隊這一場只用7人，包括艾德、傑卡、林韋翰、譚傑龍都在傷兵名單之中，在調度上面臨十分大的考驗。中信特攻主帥李逸驊表示，希望其他非主力球員能夠在練習展現更多企圖心，成為球隊的可用之心，以緩解現階段困境。
記者黃建霖/新北報導
這場比賽特攻只用7人，其中魏嘉豪只上了6分多鐘，所以實際上真正的輪換只有6人，整個替補陣容只有3分進帳。先發5人有4人時間在40分鐘以上，對他們的體能產生很大的考驗。
「連續3場球賽在只有2名外籍球員的情況下應戰，譚傑龍又受傷，現在只有7名球員能上場。」李逸驊賽後受訪時無奈地說道，但他也表示雖然此役一度落後，但好在下半場射手的手感有回來，區域防守也守得非常好，才能有翻盤機會。
中信今年休賽季時，主控林韋翰動手術，要等到明年過年前後才能回歸，而根據李逸驊說法，艾德還需要3-4周才能回歸，傑卡下禮拜有望回歸，譚傑龍可能也要3-4周。
在球隊面臨傷兵潮的期間，李逸驊期許其他球員能夠多跳出來，「曾文鼎每場要撐2、30幾分鐘，希望其他球員能展現企圖心，讓教練能放心讓他們上場。」