▲「立棺」扮演亡者、預習告別式　生命禮儀課為何踴躍？

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避免子孫吵架 為自己的畢業典禮做主黃芝勤博士表示，不想讓家人屆時手忙腳亂地為自己辦理人生畢典，就要學習交代身後事，透過手動、腦動、運動和互動，為老後善終預為準備。了解生前道別其實具有避免子孫吵架、自己人生自己做主、自我圓夢等多重意涵和優點。
此次報名的30位學員分成3組，經過2天的研習，從禮儀、文書、會場布置等形式進行，如音樂會、道別體驗，甚至特別以「立棺」，讓有意願參與的學員扮演當事者或子孫親友，現場眾人真情流露，甚至當場流下淚來。
▲新北市社會局舉辦「編寫珍重協奏曲-生前道別式工作坊」，提倡晚年四道人生—道謝、道愛、道歉、道別。（新北市政府社會局提供）
扮演亡者預習道別 人生終章學習放下其中一組主角「阿金」今年50歲，她從軍中退役，目前在基金會擔任志工，她的妹妹因懷孕造成羊水栓塞，在生產過程中不幸往生，讓她對人生無常特別有感。這次阿金特別扮演亡者（妹妹）的角色，閉目聆聽先生、親友對她的追思和懷念：「十年修得同船渡，百年修得共枕眠。親愛的，對不起！以前常惹您生氣，如果重來一次，我一定會好好珍惜！」
另一組扮演四代同堂家庭，阿祖百歲歸空，扮演子女的學員感性訴說：「我仰望星空，可以望見您，終有一天會在天上相會。」扮演孫子的學員說：「我很調皮，您不是要打我？怎麼一下子就不見了？」「阿公，我要帶您去旅行，買您愛吃的東西！」
體驗「立棺」的張惠琳，擔任過獅子會長與代課老師，目前從事志願服務。她分享說，閉目的那一刻，感受過去的人生宛如走馬燈，一幕幕的變換，一切都圓滿了，歸於平靜。
學員中最年長者郭平和，今年79歲，年輕時從事建築業，現在是位文史工作者，也在北投和新莊擔任社區大學及松大老師，體驗後分享最大的收穫是「到底明天先到？還是無常先到？」因此人生縱使有許多愛恨情仇，都要學習放下。
新北市社會局老人福利科長林妏燕表示，依據社會局調查顯示，有64％的長輩願意和子女談論身後事，卻又不知如何開口，新北市倡議「晚年人我做主」，包含幸福生涯、健康養生、生活法律、財產分配、緩和醫療…一直到人生終章、預立遺囑、生前告別等，培訓倡導員進入社區宣導，其中生前告別有隱涵「不增加子女的困擾，便是送給孩子最後禮物」的深層意義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60151
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