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柯文哲控脫產1.8億　朱立倫提4點反擊：不要相信黨產會的鬼話

▲朱立倫要柯文哲選情加油。（圖／文傳會提供）
▲朱立倫要柯文哲選情加油。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲指控國民黨主席朱立倫，2015年知道黨產會要下手，把1億8千萬元轉到私人基金會脫產。對此，朱立倫今（10）日提出4點聲明反擊，「不要相信黨產會的鬼話」；朱立倫也酸，「阿北」最重視公平正義，「是不是應該把它討回來？」他透露昨晚看到的最新民調，「侯趙配」與「賴蕭配」目前差距只有0.2%，至於柯主席「加油吧」！

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朱立倫出席新北市第8選區立委參選人張智倫競選總部成立大會，針對柯文哲指控脫產，朱立倫表示，第一，全世界沒有一個民主國家，在民主化30年之後，清算、鬥爭在野黨，把所有合法取得的財產，包括前總統李登輝時代，通通全部沒收財產，這是其他民主國家都不敢相信的。

朱立倫說，第二，沒收的財產包括退休黨工的退休金，「阿北是不是應該要討回來？請黨產會吐出來給這些退休黨工」；第三，國民黨本來就設有智庫，也設置基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，「不要聽黨產會的鬼話」。

朱立倫接著說，第四，全台媒體都知道，國民黨窮到每個月要籌3000萬元付黨工的薪水和房租，國民黨的選舉完全靠基層黨員同志和支持者情義相挺，不管是哪一個場合，都是黨員和支持者自籌經費。

媒體追問，柯文哲爆料脫產，是不是因為選情告急？朱立倫透露昨晚看到的最新民調，「侯趙配」與「賴蕭配」目前差距只有0.2%，至於柯主席「加油吧」！

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