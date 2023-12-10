快訊／徐若瑄證實離婚李雲峰 首曝婚變原因：克服不了雙方的差異
徐若瑄（Vivian）今（10）日被《鏡週刊》爆料，已經於上個月結束和新加坡富商李雲峰的9年婚姻，雙方稍早透過共同聲明證實：「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」
記者楊穎軒／綜合報導
聲明中，徐若瑄和李雲峰表示，感謝9年多來彼此在婚姻中的付出和成長，即便盡了最大努力仍克服不了雙方的差異，經過深思熟慮及溝通，以及理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點，坦言「這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排」，未來會各自繼續付出最大的愛一起守護最愛的人。
徐若瑄聲明全文：
致關心我們的朋友：人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。 為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。
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