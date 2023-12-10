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T1／林秉聖重返新莊體育館領冠軍戒指　透露之前腹傷是因加練過度

▲林秉聖賽前和東方譯慷賽前領取上賽季新北中信特攻奪冠的冠軍戒指。（圖／T1聯盟提供）
▲林秉聖賽前和東方譯慷賽前領取上賽季新北中信特攻奪冠的冠軍戒指。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

臺北台新戰神今（10）日作客新莊體育館對戰新北中信特攻，球隊後衛林秉聖隨隊出戰，賽前在熟悉的場館中領取冠軍戒指，此役他替補出戰30分鐘，攻下11分5抄截5籃板2助攻。他受訪時透露自己目前傷勢已經恢復，之前是因為訓練過度才造成這個傷病。

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林秉聖開季至今只有打一場比賽，因為腹部拉傷而導致他待在傷兵名單中待了很長的一段時間。談到這個讓自己開季缺席多場的傷勢，林秉聖透露是因為「訓練過度」，不斷加練造成一些小拉傷，現在已經恢復得很好了。

林秉聖此役上半場就攻下了11分，但下半場一分未得表現比較低迷，他賽後受訪時透露對方球員主守聯防，在機會不少的情況下，他認為強出手會造成不好的影響，因此就是做好防守讓隊友去發揮。

林秉聖今天賽前和東方譯慷一起領取上一季的冠軍戒指，這榮耀時刻相當溫馨，他賽後受訪時表示對於自己回到新莊體育館打球非常興奮，「前兩年都是在這個主場打球，隔了半年再度造訪，感覺非常熟悉。」

林秉聖上賽季在例行賽出賽30場，場均7.8分3.6籃板3.6助攻2.1抄截，榮獲抄截王、年度最佳防守球員（DPOY），蟬聯進入年度防守第一隊殊榮。

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