T1／林秉聖重返新莊體育館領冠軍戒指 透露之前腹傷是因加練過度
臺北台新戰神今（10）日作客新莊體育館對戰新北中信特攻，球隊後衛林秉聖隨隊出戰，賽前在熟悉的場館中領取冠軍戒指，此役他替補出戰30分鐘，攻下11分5抄截5籃板2助攻。他受訪時透露自己目前傷勢已經恢復，之前是因為訓練過度才造成這個傷病。
記者黃建霖/新北報導
林秉聖開季至今只有打一場比賽，因為腹部拉傷而導致他待在傷兵名單中待了很長的一段時間。談到這個讓自己開季缺席多場的傷勢，林秉聖透露是因為「訓練過度」，不斷加練造成一些小拉傷，現在已經恢復得很好了。
林秉聖此役上半場就攻下了11分，但下半場一分未得表現比較低迷，他賽後受訪時透露對方球員主守聯防，在機會不少的情況下，他認為強出手會造成不好的影響，因此就是做好防守讓隊友去發揮。
林秉聖今天賽前和東方譯慷一起領取上一季的冠軍戒指，這榮耀時刻相當溫馨，他賽後受訪時表示對於自己回到新莊體育館打球非常興奮，「前兩年都是在這個主場打球，隔了半年再度造訪，感覺非常熟悉。」
林秉聖上賽季在例行賽出賽30場，場均7.8分3.6籃板3.6助攻2.1抄截，榮獲抄截王、年度最佳防守球員（DPOY），蟬聯進入年度防守第一隊殊榮。