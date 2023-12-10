1圖秒懂一週天氣！明天高溫再飆30度 週末冷氣團急凍只剩12度
時序進入12月，今（10）日高雄內門卻仍飆出攝氏34.4度的最高溫，中央氣象署預報員陳珮安表示，由於高壓迴流、東北季風減弱及風向偏東南風影響，才會導致冬季出現較極端的高溫，未來一週將會有2波東北季風增強，週末甚至可能會有冷氣團來襲，全台各地都將會有感降溫，尤其北台灣、東部還會有雨勢出現，請民眾特別留意。
記者張志浩／綜合報導
陳珮安說明，明（11）日各地天氣仍算穩定，高溫可達攝氏28至30度左右，東半部有短暫雨，其中台東、恆春半島雨勢上半天較明顯，其它各地多雲到晴；週二至週三（12月12日至12月13日）東北季風增強，沿海、離島風力增強，北部、宜蘭整天偏涼，氣溫落在攝氏16至20度，其它地區早晚較涼，週二北東會有短暫雨，週三北北基、東半部偶爾有雨是出現，中南部維持多雲到晴。
陳珮安指出，週四至週五（12月14日至12月15日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但東半部仍要防範雨勢，其它各地多雲到晴；週六（12月16日）東北季風增強，北部、宜蘭又再明顯轉涼，中南部地區溫度也略降，早晚低溫僅有攝氏16至19度，北東有短暫雨勢，中南部維持多雲天氣。
陳珮安提醒，下週日（12月17日）東北季風影響，這波冷空氣強度，目前預報接近大陸冷氣團等級，北台灣明顯感受偏冷，早晚低溫僅剩攝氏14度，局部地區更低，可能會跌到攝氏12度，其它各地區也會明顯轉涼，屆時北東持續有短暫雨，其它地區多雲，沿海、各離島風力偏強，前往海邊活動留意安全。