趙少康批蔡政府天然氣發電占比50％　經濟部酸：侯康政見不同調

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至於天然氣存量的議題，經濟部指出，政府持續推動新增接收站、儲槽來增加存量安全，2021年公投時，趙少康也反對三接，其實對能源安全沒有幫助。
經濟部表示，再生能源有其間歇變動特性，因此目前台電在電力調度上，除了採用抽蓄水力作為調節電網的重要工具外，也持續引進儲能系統，但儲能佈建仍屬前期，因應再生能源調節最大的工具，事實上是能夠快速升降的天然氣機組。
當太陽能、風力發電效率高時，除了燃煤機組可以減少使用外，快速變動時，則要依賴天然氣機組可以隨之升降，再生能源減少時，燃氣機組也可拉高發電效能。同時在減少空污排放，也已從2016年至今減少高達六成空污。經濟部指出，發展綠能、搭配燃氣，可有效減煤，而在野黨批評政府增煤減核的說法，完全與事實相反。
至於外界關切天然氣存量一事，經濟部強調，台海是全球最繁忙的航道之一，台灣更是全球產業供應鏈的關鍵，如果有人危害台海航行，將造成全球經濟極大的傷害。我國持續提升天然氣接收的安全及存，包括增加採購國家，讓運送航道多元化，同時採取持續增加接收站、儲槽的規劃。經濟部批，趙少康若關心國家的能源安全，2021年應該不會反對三接興建，增加台灣能源韌性的工程才是。